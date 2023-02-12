Acı Haber Geldi! Enkaz Altındaki Oyuncu Çağdaş Çankaya İle Eşi Zilan Tigris Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenleri sayısı ne yazık ki anbean artıyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Emel Atıcı ile kızı Hande Püryan Atıcı'nın cansız bedenleri Adana'da yıkılan bir binanın enkazından çıkarılmıştı. Bir oyuncu daha hayatını depremde kaybetti.

Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı'nın yıkılmasıyla hayatını kaybetti. Çankaya, en son 'Kuruluş Osman'da da rol almıştı.

Oyuncular Sendikası, yaptığı açıklamada "Meslektaşımız Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz" ifadesine yer verdi.

Yapımcı Mehmet Bozdağ da Çağdaş Çankaya ile Zilan Tigris için bir taziye mesajı yayımladı.



