Son Dakika

Acı Haber Geldi! Böyle Duyuruldu...

Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan ve şu sıralar Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran Binnur Kaya'yı yıkan ölüm haberi geldi. İşte detaylar...

Magazin 19.11.2022, 10:25 19.11.2022, 10:30 arif hür
Acı Haber Geldi! Böyle Duyuruldu...

Şu sıralar Güzel Günler dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Binnur Kaya'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun babası Mustafa Kaya yaşamını yitirdi.

BABA ACISI

Acı haberi Binnur Kaya'nın meslektaşı ve arkadaşı Polat Bilgin sosyal medya üzerinden duyurdu.

Polat Bilgin yaptığı paylaşımın altına "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" notunu düştü. 

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya (19 Nisan 1972; Ankara), Türk oyuncudur. Ankara'da doğmuştur. Aslen Adanalıdır.1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

Binnur Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kırmızı Oda (Doktor Hanım) (TV Dizisi)

2019 – Zengin ve Yoksul (Berrin) (TV Dizisi)
2018 ­- Bizi Hatırla (Sinema Filmi)
2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Şengül) (Sinema Filmi)
2017 -­ Bu Sayılmaz (Küçük Semiha) (TV Dizisi)
2015 ­- Analar ve Anneler (Neriman Hemşire) (TV Dizisi)
2013 ­- Şarkı Söyleyen Kadınlar (Esma) (Sinema Filmi)
2013 ­- 2014 ­ Aramızda Kalsın (Hüsne Celepoğlu) (izisi)
2012 ­- Mutlu Aile Defteri (Asuman) (Sinema Filmi)
2011 ­- Türkan (Kumru Hemşire) (Sinema Filmi)
2011 ­- Muhteşem Yüzyıl (Muskacı) (TV Dizisi)
2010 ­- Türk Malı (Abiye) (TV Dizisi)
2009 ­- Vavien (Sevilay) (Sinema Filmi)
2009 ­- Kampüste Çıplak Ayaklar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
2008 ­- Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)
2008 ­- 2009 -­ Avrupa Yakası 5.ve 6. Sezon (Şahika Koçarslanlı) (TV Dizisi)
2007 -­ Kavak Yelleri (Binnur) (TV Dizisi)
2007 ­- Kara Yılan (Antepli Emine) (TV Dizisi)
2006 ­- Küçük Kıyamet (Filiz) (Sinema Filmi)
2006 ­- Hayatımın Kadınısın (Firdevs) (Sinema Filmi)
2005 ­- Babam ve Oğlum (Hanife) (Sinema Filmi)
2004 ­- Yabancı Damat (Nazire Demir) (TV Dizisi)
2003 ­- İnşaat (Ayşe) (Sinema Filmi)
2003 ­- Hadi Uç Bakalım (Düriye) (TV Dizisi)
2003 ­- Bekarlar (Binnur) (TV Dizisi)
2003­ – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Hilmi ve Dursun’un kızı Kamile)(Video)
2001 ­- Yeni Hayat (Gülistan) (TV Dizisi)
2001 -­ Benimle Evlenir Misin (Sacide) (TV Dizisi)
2000 ­- Yedi Numara (Hürrem) (TV Dizisi)
2000 ­- Muhallebicinin Oğlu (Lale) (TV Filmi)
2000 -­ Güneş Yanıkları (Aylin) (TV Dizisi)
2000 ­- Abuzer Kadayıf (Solist) (Sinema Filmi)
1999 ­- Çarli (Hijyen) (TV Dizisi)
1999 -­ 5 Maymun Çetesi (TV Dizisi)
1998 ­- Kaçıklık Diploması (Ruh Hastası) (Sinema Filmi)
1998 -­ Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi)
1997 ­- Baba Evi (Meryem) (TV Dizisi)
1995 ­- Bir Demet Tiyatro (Şamuran) (TV Dizisi)
1988 ­- Kaynanalar (Rukiye) (TV Dizisi)

#Binnur Kaya #snob magazin #Magazin #Mustafa Kaya #son dakika
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Boluspor 12 22
6. Bodrumspor 12 21
7. Manisa FK 13 20
8. Rizespor 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 14 15
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 13 13
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4