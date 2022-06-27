Acı Haber! Bu Sözlerle Duyurdu

Bir süredir gözlerden uzak olan oyuncu 55 yaşındaki Zeyno Günenç, aldığı acı haberle yıkıldı.

Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç yaşamını yitirdi.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Babası ile çekilmiş bir karesini paylaşan oyuncu, altına şu notu yazdı:

"Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babamı bugün kaybettik... Sen harika bir baba oldun bize, seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin bitaneciğim...

Cenazesi 27 Haziran Pazartesi Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazını mütekiben Silivrikapı Mezarlığı’na defnedilecektir."

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?

Zeyno Günenç (d. 22 Haziran 1967, İzmit), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurt dışı da dâhil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı.

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle Üç Salakşörler adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi.

Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül" karakteriyle ünlendi.

Okan Bayülgen'le evlilik yaşayan sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı. TRT'de yaptığı sabah programından bazı baskılar nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. 1988 yılından itibaren çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

2017 yılının Temmuz ayında İsviçreli eski balet Gilles Kanert'la evlendi.