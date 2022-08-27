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Aceleci sevgililer!
Oyuncu Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House çıkışı objektiflere takıldı.
Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House çıkışı görüntülendi. Hızlıca taksiye binen çift, basın mensuplarının sorularına cevap vermek istemedi.
Yeni projesinde Bensu Soral ile başrolü paylaşacak olan Akın Akınözü “Proje daha başlamadan bir şey demek istemiyorum. Yayınlanmaya başlasın o zaman konuşuruz. Şimdi acelemiz var.” diyerek uzaklaştılar.
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Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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|6
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|3
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|2
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|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|3
|2
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|1
|15. Altınordu
|2
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
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|2
|0
|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
|3
|9
|2. Leeds United
|4
|8
|3. Brighton
|4
|8
|4. M.City
|4
|7
|5. Tottenham
|3
|7
|6. Crystal Palace
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|7
|7. Chelsea
|4
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|8. M. United
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|9. Liverpool
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|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
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|5
|12. Brentford
|4
|4
|13. Everton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|3
|4
|15. Southampton
|4
|4
|16. Aston Villa
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|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0