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"Ablam Hamile Bizimkiler Onunla Meşguller! Bana Sıra Gelmez"
Oyuncu Sevcan Yaşar, önceki Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Yaşar bir hayli keyifliydi.
Geçtiğimiz Kasım ayında İrsel Civit ile nikah masasına oturan oyuncu Sevcan Yaşar, evliliği hakkında konuştu. "Şu an evlilik güzel gidiyor. Ama bazen evli olduğumu unutuyorum. Değilmişim gibi geliyor." dedi.
Yeni evlenen oyuncu "Anne ve babalardan bebek baskısı geliyor mu? Torun istiyorlar mı?" sorusuna "Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Ailelerden de gelen bir söylem yok. Şu an ablam hamile, bizimkiler onunla meşguller. Bana sıra gelmez daha" diye cevap verip güldü.
Oyuncu, "Senaryo yazıyorum. Keyifli ve güzel gidiyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Biraz kariyerime odaklanmak istiyorum." cevabını verdi.
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