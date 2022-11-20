Abdurrahim Albayrak'ın acı günü

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın ünlü bir AVM'nin 4'üncü katından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlı kve güvenlik ekibi sevk edilirken Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bostancı'nın Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öne sürüldü.

