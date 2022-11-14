Abdullah Erkal ağabeyine özlemini şarkı yaptı

5 yıllık suskunluğuna sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Yan Şimdi’ ile son veren Abdullah Erkal, özlem ve hasret kokan, hüznü, ayrılığı anlatan duygusal şarkısıyla yüreklere dokundu. Söz-Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlarda yerini alan 'Yan Şimdi' dinleyici karşısına çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü.

Aranjesi Fırat Özbaylar'a, mastering'i Emre Kral'a ait olan şarkının İstanbul Riva’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Fatih Yıldırım oturdu. Abdullah Erkal, 2017 yılında kaybettiği ağabeyi İbrahim Erkal'a, ithafen yazdığı şarkısında, usta sanatçıya olan özlemini dile getirdi.

AĞABEYİMİN YERİ ASLA DOLMAYACAK

Sanatçı, “Ailece çok zor bir süreç yaşadık. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Ağabeyim çok iyi bir ozan ve usta bir yorumcuydu. Allah'tan rahmet, sevenlerinden dua diliyorum. Yeri asla dolmayacak. Benim mahzen'imden çıkıp sizlere yeniden merhaba dediğim 'Yan Şimdi' eserimiz sizlere emanet.. 5 yıl aradan sonra sizlerle yeni şarkım ile müzik hayatıma devam ediyorum. 'Yan Şimdi'yi umarım sizler de benim gibi sarıp sarmalarsınız" dedi.

MÜZİK EKMEK VE SU GİBİ

Müzik hayatına çocukluk yıllarında rahmetli babası Abubekir Erkal'ın, çaldığı klarnet sesleriyle tanışan sanatçı, sonrasında beş yıl önce kaybettiği ağabeyi İbrahim Erkal ile 'Usta - Çırak' olarak müzik yolculuğuna devam eden Abdullah Erkal'ın, sözü ve müziği kendisine ait 100'ü aşkın eseri bulunmakta. Bugüne kadar 30'a yakın eserini piyasaya çıkarmış olan sanatçı, 2006’da 'Nafile', şarkısıyla müzik dünyasına girerken, 2011'de 'Aşk Bir Kere' ve 'Sonsuz Yol', 'Benim Canım' eserleriyle tanınan başarılı besteci ve yorumcu şimdide 'Yan Şimdi' ile sessizliğini bozdu.

'Yan Şimdi' Söz müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.