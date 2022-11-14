Abdullah Erkal ağabeyine özlemini şarkı yaptı
Fantezi müziğin güçlü sesi, söz yazarı, besteci ve yorumcu Abdullah Erkal, ‘Yan Şimdi’ adlı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
5 yıllık suskunluğuna sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Yan Şimdi’ ile son veren Abdullah Erkal, özlem ve hasret kokan, hüznü, ayrılığı anlatan duygusal şarkısıyla yüreklere dokundu. Söz-Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlarda yerini alan 'Yan Şimdi' dinleyici karşısına çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü.
Aranjesi Fırat Özbaylar'a, mastering'i Emre Kral'a ait olan şarkının İstanbul Riva’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Fatih Yıldırım oturdu. Abdullah Erkal, 2017 yılında kaybettiği ağabeyi İbrahim Erkal'a, ithafen yazdığı şarkısında, usta sanatçıya olan özlemini dile getirdi.
AĞABEYİMİN YERİ ASLA DOLMAYACAK
Sanatçı, “Ailece çok zor bir süreç yaşadık. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Ağabeyim çok iyi bir ozan ve usta bir yorumcuydu. Allah'tan rahmet, sevenlerinden dua diliyorum. Yeri asla dolmayacak. Benim mahzen'imden çıkıp sizlere yeniden merhaba dediğim 'Yan Şimdi' eserimiz sizlere emanet.. 5 yıl aradan sonra sizlerle yeni şarkım ile müzik hayatıma devam ediyorum. 'Yan Şimdi'yi umarım sizler de benim gibi sarıp sarmalarsınız" dedi.
MÜZİK EKMEK VE SU GİBİ
Müzik hayatına çocukluk yıllarında rahmetli babası Abubekir Erkal'ın, çaldığı klarnet sesleriyle tanışan sanatçı, sonrasında beş yıl önce kaybettiği ağabeyi İbrahim Erkal ile 'Usta - Çırak' olarak müzik yolculuğuna devam eden Abdullah Erkal'ın, sözü ve müziği kendisine ait 100'ü aşkın eseri bulunmakta. Bugüne kadar 30'a yakın eserini piyasaya çıkarmış olan sanatçı, 2006’da 'Nafile', şarkısıyla müzik dünyasına girerken, 2011'de 'Aşk Bir Kere' ve 'Sonsuz Yol', 'Benim Canım' eserleriyle tanınan başarılı besteci ve yorumcu şimdide 'Yan Şimdi' ile sessizliğini bozdu.
'Yan Şimdi' Söz müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Keçiörengücü
|12
|22
|4. Boluspor
|12
|22
|5. Pendikspor
|12
|21
|6. Bodrumspor
|12
|21
|7. Manisa FK
|12
|19
|8. Rizespor
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|15
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
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