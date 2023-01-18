8 Hafta Süren Çekimler Tamamlandı: Çok Aşk Geliyor 

Hasan Can Kaya’nın hem senaryosunu yazdığı hem de Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel’le birlikte başrolü paylaştığı Çok Aşk filminin çekimleri büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Arif V 216, Patron Mutlu Son İstiyor, Kocan Kadar Konuş, Görümce gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu film, 8 hafta süren yoğun çekim süreci sonrasında, beyazperdeyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çok Aşk’ın büyük bir özenle gerçekleşen çekimleri Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy, Sarıyer gibi semtlerin yanı sıra platolarda gerçekleştirildi. Korsan film satıcısı Coşkun’un aşkın peşinden koştuğu en az 10 yıllık bir dönemi anlatan film Türkiye’nin dönüşümünü de yansıtıyor.

100 kişilik bir teknik ekiple ve 1200’ü aşkın yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanan çekimlerin ardından filmin post prodüksiyon çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Çekimlerin sona ermesiyle birlikte yılın heyecanla beklenen filminden çıkan ilk kareler merak uyandırıyor. Filmin kamera arkasından yansıyan renkli kareler, izleyenlere ipuçları veriyor.

İzleyenlere sıcacık bir hikayeyi, kahkaha ile sunacak olan ‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında 24 Şubat 2023 tarihinde vizyonda olacak.



