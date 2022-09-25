60 yaşındaki genç kız!

Ülkemizde, 1990 yılında çekilen Ghost (Hayalet) filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan dünyaca ünlü aktris Demi Moore, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.



Instagram hesabını aktif kullanana 60 yaşındaki Moore, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim ilerleyen yaşına rağmen, güzelliği ile hayran bırakıyor.



