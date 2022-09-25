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60 yaşındaki genç kız!
60 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore Instagram'dan mayolu bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
Ülkemizde, 1990 yılında çekilen Ghost (Hayalet) filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan dünyaca ünlü aktris Demi Moore, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Instagram hesabını aktif kullanana 60 yaşındaki Moore, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü isim ilerleyen yaşına rağmen, güzelliği ile hayran bırakıyor.
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