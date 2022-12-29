60 Yaşına Basan Seda Sayan’ın Dileği Merak Konusu Oldu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan önceki akşam eşi Çağlar Ökten’in sahne aldığı Mecidiyeköy Dada adlı mekanda doğum gününü kutladı.

Eşi Çağlar Ökten şarkılarını söylerken Sayan yeni yaşını eşinin söylediği şarkılar eşliğinde kendisini yalnız bırakmayan dostları Fatih Ürek ve Şafak Sezer ile kutladı.

Sayan sahneye çıkarak eşi Çağlar ile pastasını üfleyip dilekte bulundu. Sayan’ın dileği merak konusu oldu.



