500 güllük Harbiye Açıkhava jesti

Harbiye Açıkhava konserlerinin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Tuğba Yurt, “3. kez bu sahnede müzikseverlerle buluşuyorum ama sanki ilk kez elime mikrofon almış kadar heyecanlıyım. Bir sanatçı için burası bambaşka bir duygu. Hani derler ya er meydanı diye işte öyle bir şey. Hazırlıklar 1 aydır devam ediyor, gün geldi çattı” dedi.

Konser alanının tam kapasite dolu olduğu konserde kulisinde büyük de bir sürprizle karşılaşan Tuğba Yurt, ‘En büyük hayranın’ notuyla 500 gülden oluşan dev buket ile karşılaştı. Sevgilisi Burak Tanrısever tarafından gönderilen güller için bir hayli mutlu olduğunu ifade eden Yurt, “Gül ağacı desek yeri sanırım. Sahne öncesi beni o kadar mutlu etti ki. İyi ki var diğer yarım, sevdiğim” dedi.

