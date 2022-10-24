Son Dakika

500 güllük Harbiye Açıkhava jesti

Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da gerçekleşen konserle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yurt, ‘En büyük hayranın’ notuyla 500 gülden oluşan dev buket ile karşılaştı.

Magazin 24.10.2022, 21:44 Emrah
500 güllük Harbiye Açıkhava jesti

Harbiye Açıkhava konserlerinin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Tuğba Yurt, “3.  kez bu sahnede müzikseverlerle buluşuyorum ama sanki ilk kez elime mikrofon almış kadar heyecanlıyım. Bir sanatçı için burası bambaşka bir duygu. Hani derler ya er meydanı diye işte öyle bir şey. Hazırlıklar 1 aydır devam ediyor, gün geldi çattı” dedi. 

Konser alanının tam kapasite dolu olduğu konserde kulisinde büyük de bir sürprizle karşılaşan Tuğba Yurt, ‘En büyük hayranın’ notuyla 500 gülden oluşan dev buket ile karşılaştı. Sevgilisi Burak Tanrısever tarafından gönderilen güller için bir hayli mutlu olduğunu ifade eden Yurt, “Gül ağacı desek yeri sanırım. Sahne öncesi beni o kadar mutlu etti ki. İyi ki var diğer yarım, sevdiğim” dedi. 
 

#Tuğba Yurt #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
17
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Beşiktaş 11 22
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 10 9
16. Ankaragücü 10 8
17. İstanbulspor 10 8
18. Hatayspor 10 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Espanyol 11 10
14. Almeria 11 10
15. Sevilla 11 10
16. Celta Vigo 11 11
17. Girona 11 9
18. Getafe 11 10
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4