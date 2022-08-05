5. yılını Kenan Doğulu ile kutlayacak!
Türkiye'nin ilk ve tek kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival, gastronomi ve sanat meraklılarını 20-21 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta sürprizlerle dolu içerikler ile ağırlayacak.
İstanbul Cocktail Festival'in organizatörü Wonder Wheel Agency, Türk pop müziğinin en büyük yıldızlarından Kenan Doğulu'nun festival line-up'ına eklendiğinin ve 21 Ağustos Pazar günü festival sahnesinde performans sergileyeceğinin müjdesini verdi.
GASTRONOMİ VE SANAT BİR ARADA
Bu sene 5. yılını kutlayacak olan İstanbul Cocktail Festival, Türkiye ve yurtdışından popüler kokteyl duraklarının en sevilen lezzetleri, ödüllü miksolojist ve gurmelerin eğitici aynı zamanda da eğlenceli atölyeleri, lokal ve global sahnenin önemli isimlerinden renkli performanslar, her damak tadına hitap eden gastronomi noktaları ve özgün butiklerin tasarımları ile festival alanını renklendiriyor.
Kenan Doğulu, KÖFN, Jakuzi, Aybüke Albere, Melis Güven, Mert Demir, Palmiyeler, Selin Geçit, Serel Yereli, Güneş ve daha fazla sanatçının performans sergileyeceği İstanbul Cocktail Festival'de, Blok.Mekan, Korto Roof, Moretenders' Cocktail Crib, Yuka Beach Bar, Wu, Ranchero, Tavern ve Türkiye'nin önde gelen kokteyl barları en lezzetli içeriklerini festivalcilere sunacak.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
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|2. Alanyaspor
|0
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|3. Ankaragücü
|0
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|4. Antalyaspor
|0
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|5. Beşiktaş
|0
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|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
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|10. Giresunspor
|0
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
|0
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|13. İstanbulspor
|0
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|14. Kasımpaşa
|0
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|15. Kayserispor
|0
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|16. Konyaspor
|0
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|17. Sivasspor
|0
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|18. Trabzonspor
|0
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|19. Ümraniye
|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
|0
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|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
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|6. Boluspor
|0
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|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
|0
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|6. Chelsea
|0
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|7. Crystal Palace
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|0
|8. Everton
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|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
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|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
|0
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|10. Girona
|0
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|11. Mallorca
|0
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|12. Osasuna
|0
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|13. Rayo Vallecano
|0
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|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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