‘49’ filminin vizyon tarihi belli oldu

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği ‘49’un senaryosunda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.

Filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve MİT Dış Operasyonlar Başkanı Ekrem’i canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık üstlendi.

FİLMDEN İLK KARELER YAYINLANDI

Türkiye yakın tarihinin dikkat çekici olaylarından birinin gerçek hikayesini konu alacak ‘49’, ismini Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nda IŞİD militanları tarafından esir tutulan 49 Türk vatandaşından alıyor. Sarsıcı hikayeyi birbirinden etkileyici performanslarla kamera karşısında aktaran oyuncuların filmden ilk kareleri de yayınlandı.

‘49’un öyküsü:

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik IŞİD gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Irak Cumhuriyeti’ne ait iki tümen ve polis gücü direnmeden şehri terk edince, bütün Musul IŞİD’in eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, IŞİD militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’, esir tutulan 49 Türk’ün sağ salim kurtulması için canla başla mücadele eden gizli kahramanların, MİT mensuplarının hikayesini anlatıyor.



