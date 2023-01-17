‘49’ Filmi İçin Geri Sayım Başladı

DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarılması için düzenlenen operasyon ve perde arkasında yaşananlar sinema perdesine geliyor. İlk dakikası itibariyle düşmeyen temposu ile Türk sinemasında aksiyon türünün standartlarını belirlemeye hazırlanan ‘49’un başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık üstlendi.

Sinema salonlarında izleyicilere soluksuz izlenecek bir heyecan fırtınası sunan ‘49’un yönetmenliğini Hakan İnan yaparken, senaryoda Barış Erdoğan-İlker Arslan imzası bulunuyor.

‘49’, 20 Ocak’ta sinemalarda…

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün Musul DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul'da DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtaran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.