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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve müzik dünyasının yıldız isimlerini 48 yıldır sahnesinde ağırlayan, halkın oylarıyla belirlenen, Türkiye’nin en köklü ve prestijli töreni Pantene Altın Kelebek Ödülleri önceki akşam görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Kırmızı halıda Türkiye’nin yıldız isimlerinin şıklığıyla göz kamaştırdığı, ‘gücünü gösteren’ yıldızların ödüllendirildiği ve şovlarla renklenen geceyi milyonlarca kişi canlı yayında izledi.

Magazin 05.12.2022, 22:27 05.12.2022, 22:48 Emrah
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, televizyon, müzik ve dijital dünyanın ‘gücünü gösteren’lerini ödüllendirdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen tören, etkileyici sahnesi, şovları, dansları, ödülleriyle yıla damgasını vurdu. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde kazananlar yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oyları ile belirlenen, yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren isimler oldu. Toplam 35 kategoride yarışan adaylar heyecanla beklenen törende ödüllerine kavuştu.

Ödül alanların yaptığı konuşmalar, tören sırasında duygu dolu anlara sahne oldu. Yılın ‘en güçlü’ gecesinin sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel yaptı. Gecede son yılların en çok dinlenen müzisyenlerinden Sefo, yıllar sonra bir araya gelerek izleyenleri geçmişe götüren İzel-Çelik-Ercan şovlarıyla Pantene Altın Kelebek sahnesinde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yıl boyunca büyük bir heyecanla beklenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, görkemli ve ışıltılı kırmızı halısıyla başladı. Geceye; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Demet Özdemir, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun, Taro Emir Tekin Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizi ekibi, Acun Ilıcalı, Polat Yağcı, Edis, Müge Anlı, Zeynep Bastık, Hasan Can Kaya, Köfn, Feyyaz Yiğit, Ebru Yaşar, Şebnem Dönmez, Tülin Şahin, Begüm Birgören, Rachel Araz Kiresepi, Nisa Bölükbaşı, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, Bilal Sonses, Saba Tümer, Şansal Büyüka gibi sanat ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. 48. Pantene Altın Kelebek jürisinde Hürriyet Kelebek yazarlarının yanı sıra müzik ve oyunculuk dünyasının kıymetli isimlerinden Nevra Serezli, Erol Evgin, Faruk Bayhan, Bengü, Simge, Ersay Üner yer aldı.

Sefo’dan müzik şovu

Yılın en çok dinlenen müzisyenlerinden Sefo en sevilen şarkılarını Pantene Altın Kelebek’in görkemli sahnesinde seslendirdi. Tutsak ve Isabella şarkılarını büyük bir dans şovla sunan Sefo’nun sahnesine inen dev heykel izleyenlere sürpriz yaşattı. Gecede ‘En İyi Rap’çi’ ödülünün de sahibi olan genç şarkıcı şovuyla izleyenlerden tam not aldı.
 

Yıllar sonra yeniden sahnede

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan, Pantene Altın Kelebek sahnesinde yaptıkları şovla izleyenleri geçmişe götürdü. Unutulmaz şarkılarını gecede seslendiren İzel-Çelik Ercan törende yaptıkları konuşmayla da duygu dolu anlar yaşattı.

Yasemin Sakallıoğlu izleyenleri kahkahaya boğdu

Komedi dünyasının en önemli kadın temsilcilerinden Yasemin Sakallıoğlu Pantene Altın Kelebek sahnesinde yaptığı şakalarla geceye renk kattı. Törende En İyi Komedi Dizisi ve oyuncuları kategorilerinde ödül de veren Yasemin Sakallıoğlu, esprileriyle izleyenlerin yüzünü güldürdü. Şıklığıyla dikkati çeken Sakallıoğlu, gece boyunca ödül alan ünlülere takıldı.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Emel Sayın’ın oldu. Bugüne kadar en çok ödülü bulunan sanatçılardan biri olan Emel Sayın, daha önce planlanmış konseri nedeniyle geceye teşekkür videosuyla katıldı.

Gecede Azerbaycan’ın Parlayan Yıldızları ödülünü alan sanatçılardan Nazryn ve Ayaz Babayev de sahnede performans sergiledi.

Gücünü Gösteren Genç Oyuncular: Pantene Yıldızı Parlayanlar

Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen ve bu sene 7. kez verilen ‘Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nün kazananlarına da ödülleri takdim edildi. Ödülün sahipleri ise başarıları, yetenekleri, kariyerlerinde yaşadıkları dönüşüm ve güçlü duruşlarıyla yıl boyunca kendilerinden söz ettiren genç yetenekler oldu. Oyunculuk kabiliyetleri, güçleri, başarılarıyla seçilen Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tarık Emir Tekin’e ödüllerini Pantene Marka Elçisi Demet Özdemir verdi.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 4 Aralık Pazar günü Kanal D ve TeVe 2’den canlı olarak yayınlandı.

KAZANANLAR

1- En İyi Dizi: Yargı – Kanal D
Ödül Veren: Faruk Bayhan

2- En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Deniz – Yargı/Kanal D
Ödül Veren: Faruk Bayhan

3- En İyi Erkek Oyuncu: Kaan Urgancıoğlu – Yargı/Kanal D

Ödül Veren: Faruk Bayhan

4- En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola – Erşan Kuneri/Netflix
Ödül Veren: Yasemin Sakallıoğlu

5- En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit – Gibi/Exxen
Ödül Veren: Yasemin Sakallıoğlu

6- En İyi Komedi Dizisi: Gibi – Exxen 
Ödül Veren: Yasemin Sakallıoğlu

7- En İyi Romantik Komedi Dizisi: Aşk Mantık İntikam – Fox TV 

Ödül Veren: Büşra Pekin

8- En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: İlayda Alişan – Seversin/Kanal D

Ödül Veren: Büşra Pekin

9- En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Burak Yörük Seversin/Kanal D

Ödül Veren: Büşra Pekin

10- En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun-Onur Seyit Yaran – Kardeşlerim/ATV

Ödül Veren: Saba Tümer
11- En İyi Çocuk Oyuncu: Azra Aksu – Bir Küçük Gün Işığı/ATV
Ödül Veren: Begüm Birgören

12- En İyi Senarist: Sema Ergenekon – Yargı/Kanal D
Ödül Veren: Nevra Serezli ve Asya, Alya, Şems Aslan

13- En İyi Yönetmen: Ali Bilgin – Yargı/Kanal D

Ödül Veren: Nevra Serezli

14- En İyi Gündüz Kuşağı: Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV 

Ödül Veren: Şansal Büyüka

15- En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı – Müge Anlı ile Tatlı Sert/ATV
Ödül Veren: Şansal Büyüka

16- En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu – Kim Milyoner Olmak İster/ATV

Ödül Alan: Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yapımcısı Mehmet Çam

Ödül Veren: Şebnem Dönmez
17- En İyi Kadın Şarkıcı: Zeynep Bastık 

18- En İyi Erkek Şarkıcı: Edis
Ödül Veren: Ersay Üner

19- En İyi Şarkı: Bi Tek Ben Anlarım – Köfn
Ödül Veren: İzzet Öz

20- En İyi Müzik Grubu: Dedublüman
Ödül Veren: İzzet Öz

21- En İyi Arabesk-Fantezi Müzik Kadın: Ebru Yaşar 

22- En İyi Arabesk-Fantezi Müzik Erkek: Bilal Sonses
Ödül Veren: Coşkun Sabah

23- En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı: Şevval Sam

Ödül Veren: Bengü 

24- En İyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı: Resul Dindar

25- En İyi Çıkış Yapan: Köfn

Ödül Veren: İzzet Öz

26-En İyi Rapçi: Sefo

Ödül Veren: Bengü

27- En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye – TV8

Ödül Veren: Fatih Tutak

28- En İyi Spor Programı: %100 Futbol – Rıdvan Dilmen – Murat Kosova/TV8,5
Ödül Veren: Acun Ilıcalı

29- En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa – TV8

Ödül Veren: Magazin Konseyi Yazarları Orkun Ün, Ömür Gedik, Savaş Özbey

30- En İyi İnternet Dizisi: Dünyayla Benim Aramda – Disney Plus

Ödül Veren: Nevra Serezli

31- En İyi Dijital İçerik: Hasan Can Kaya – Konuşanlar/Exxen

Ödül Veren: Saba Tümer

32-En İyi Influencer-Youtuber: Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram (Noluya Ya)

Ödül Veren: Yasemin Sakallıoğlu

33- Azerbaycan Ödülü: Nazryn – Ayaz Babayev – Turana Huseynli

Ödül Veren: Röya

34- Pantene Yıldızı Parlayanlar: Nilsu Berfin Aktaş - Özgü Kaya-Su Burcu Yazgı Coşkun- Taro Emir Tekin

Ödül Veren: Demet Özdemir

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Emel Sayın

Başarı Ödülü: Şarkılar Bizi Söyler-Polat Yağcı

#altın kelebek #Magazin #Snobmagazin
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