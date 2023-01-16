30 Yıl Oynadı Şimdi Seyirci Oldu

Geçtiğimiz gün Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sergilenen müzikalin 9. gösterisine sürpriz isimler katıldı. İzleyiciler arasında müzikalin 30 yıllık orkestra şefi Önder

Bali ve Lüküs Hayat’ta Rıza karakterini canlandıran Zihni Göktay da vardı.

Türk tiyatrosunun efsane isimleri müzikalin sonunda dernek başkanı Nuray Malkoç ve oyuncularla bir araya geldi. Zihni Güntay, “30 yıldan fazla görev aldığım Lüküs Hayat’a bu kez izleyici olarak katıldım. Tiyatro sahnesinin heyecanı bir başka oluyor” diyerek duygularını paylaştı.

