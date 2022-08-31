3 milyonluk yeni araba ile kendini ödüllendirdi

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Amaya İstanbul’da görüntülendi. Yakın zamanda inşaat işini giren ve Fethiye’de 7 villalık bir inşaat yapan Sayışman, burada toplantı gerçekleştirdi.

Hem oyuncu hem yapımcı hem de ticarete atılan Tolgahan Sayışman, kendini de ödüllendirerek 3 milyon değerinde 2022 model BMW araba aldığı ortaya çıktı.

