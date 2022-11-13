2023’ün beklenen filmi 'Çok Aşk' başlıyor

Yeni yılın heyecanla beklenen komedi filmlerinden biri olan ‘Çok Aşk’ filminin çekimlerine 16 Kasım’da başlanacak. Set öncesi bir araya gelen filmin oyuncuları Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel yönetmen Kıvanç Baruönü ile birlikte okuma provası gerçekleştirdi. Senaryo çalışmasında keyifli anlar yaşayan oyuncular rollerine ısındı. Okuma provalarında Nulook Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım da oyuncuları yalnız bırakmadı.

Uğur Yücel’in ‘Özkan’ karakteriyle Hasan Can Kaya’nın babasını canlandırdığı filmde, Şebnem Sönmez ‘Meral’ adındaki annesini, Barış Yıldız ağabeyi ‘İrfan’ı canlandırıyor. Coşkun karakteriyle kamera karşısına geçecek olan Hasan Can Kaya’nın kız arkadaşı ‘Ayla’ karakterine Büşra Pekin hayat veriyor. Sevimli ve bol kahkahalı romantik komedi ‘Çok Aşk’ 16 Kasım’da ‘motor’ diyecek.

‘Çok Aşk’, 2023’ün ilk aylarında Nulook ve HACK Creative ortak yapımcılığında seyirci ile buluşacak.



