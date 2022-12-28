2022’nin en çok dinlenen sanatçısı belli oldu

‘Arıyorum’ ve ‘Yalancı’ single’larıyla 2022 yılına damgasını vuran Edis, yılın en çok dinlenilen sanatçısı oldu. Radio Monitor platformunda yılın en çok dinlenen şarkıcısı olarak listede ilk sırada yer aldı.

Her şarkısı liste başı olan ve dillerde dolaşan Edis 2022 yılında da listeleri zorladı. Ünlü yıldız Edis, ‘Arıyorum’ şarkısıyla Youtube’da 166 milyon kez izlendi. Edis, şarkılarıyla dinlenme rekorları kırarak bu seneye damgasını vurdu. 2023 yılında yeni albüm ve İngilizce single’ını çıkartmaya hazırlanan ünlü yıldız, hayranlarını yeni şarkılarıyla buluşturacak.

