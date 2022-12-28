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2022’nin en çok dinlenen sanatçısı belli oldu
Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis şarkılarıyla 2022 yılında da en çok dinlenen sanatçı oldu. Radio Monitor verilerine göre; Edis 2022’nin en çok dinlenen sanatçısı olarak zirvedeki yerini aldı.
‘Arıyorum’ ve ‘Yalancı’ single’larıyla 2022 yılına damgasını vuran Edis, yılın en çok dinlenilen sanatçısı oldu. Radio Monitor platformunda yılın en çok dinlenen şarkıcısı olarak listede ilk sırada yer aldı.
Her şarkısı liste başı olan ve dillerde dolaşan Edis 2022 yılında da listeleri zorladı. Ünlü yıldız Edis, ‘Arıyorum’ şarkısıyla Youtube’da 166 milyon kez izlendi. Edis, şarkılarıyla dinlenme rekorları kırarak bu seneye damgasını vurdu. 2023 yılında yeni albüm ve İngilizce single’ını çıkartmaya hazırlanan ünlü yıldız, hayranlarını yeni şarkılarıyla buluşturacak.
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|30
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|18
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|25
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|18
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|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
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|5. M. United
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|29
|6. Liverpool
|15
|25
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|15
|24
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|15
|24
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|22
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|20
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|15
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|16
|18
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|16
|17
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|16
|16
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|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
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|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
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|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
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|23
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|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
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|14
|14
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|11
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