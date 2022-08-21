Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
Son Dakika
20 yıl aradan sonra aynı sahneye çıktı
Gecenin Ucunda dizisiyle yepyeni bir ekran yolculuğuna başlayacak olan Zuhal Olcay, konserlerine de son hızıyla devam ediyor.
Hafta sonunda Ayvalık Amfi Tiyatro'da dinleyicisiyle buluşan Zuhal Olcay, muhteşem bir konsere imza attı.
"Bu sahnede 20 yıl önce Dolu Düşün Boş Konuş oyununu oynamıştık, 20 yıl geçmiş üzerinden" diyerek duygularını anlatan Zuhal Olcay, dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla unutulmayacak bir konser akşamına imza attı.
Olcay, 24 Ağustos'ta Alaçatı Smak Sahnesi'nde olacak.
30
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|3
|7
|2. Adana Demirspor
|2
|6
|3. Antalyaspor
|3
|6
|4. Giresunspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|3
|6
|6. Trabzonspor
|3
|6
|7. Fenerbahçe
|2
|4
|8. Başakşehir
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|4
|10. Beşiktaş
|2
|4
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Karagümrük
|1
|0
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|2
|4
|2. Gençlerbirliği
|2
|4
|3. Eyüpspor
|2
|4
|4. Bodrumspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Sakaryaspor
|2
|3
|7. Göztepe
|1
|3
|8. Boluspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Tuzlaspor
|2
|1
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Tottenham
|3
|7
|3. M.City
|2
|6
|4. Fulham
|3
|5
|5. Brentford
|3
|4
|6. Newcastle
|2
|4
|7. Leeds United
|2
|4
|8. Chelsea
|2
|4
|9. Brighton
|2
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Nottingham Forest
|3
|4
|12. Southampton
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Osasuna
|2
|6
|4. Rayo Vallecano
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|1
|3
|6. Villarreal
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Athletic Bilbao
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0