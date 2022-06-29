20 Kilo Ağırlığındaki Kostümüyle Dikkat Çekti
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, moda çekimi yapıldı. Çekimde Miss Europe 2021 güzellik yarışması 3'üncüsü Duygu Çakmak, yer aldı. Çakmak'ın 20 kilo ağırlığında kostümü dikkat çekti. İşte detaylar...
Lübnan’da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında 3'üncü olan manken Duygu Çakmak, Şanlıurfa'da Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar bulunduğu Göbeklitepe’de çekimlere katıldı.
Dergi ve katologlarda kullanılacak fotoğraf çekimleri, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’de 8 saat sürdü.
Modacı Perihan Demirdelen tarafından Göbeklitepe'den ilham alınarak, tasarlanan 8 parça kreasyon ve 20 kilo ağırlığındaki kıyafetlerin çekimini, moda fotoğrafçısı Turan Altay yaptı.
20 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ KOSTÜMLERİ TAŞIMAKTA ZORLANDI
Ahşap ve bambu taşlardan oluşan kostümlerle moda çekimi yapılan Çakmak, zaman zaman zor anlar yaşadı.
Göbeklitepe’nin doğal platosunda moda çekimleri yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Duygu Çakmak, "Modayı dünyaya tanıtmak adına gerçekleştirilen çekimler önemli. Daha önceden doğuda bu tarz çekimlerim olmuştu. Modacımız Perihan Demirdelen, Göbeklitepe’yi ilham alarak hazırladığı tasarımların çekimlerini yaptık. Burası tarihin sıfır noktası burada bulunmak çok güzel bir duygu.
İlk defa Gökelitepe’de bir moda çekimini yapıyoruz. Hem buranın tarihini, hem de modamızı tüm dünyaya tanıtabilmek adına burada böyle bir çekim gerçekleştirmenin mutluluğunu aynı anda yaşadım" dedi.
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