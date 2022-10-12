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15 telefon 11 arabası var!
Terapi ve ardından Titanic single şarkıları ile beğeni toplayan Sultan Bozkurt önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. İzmir’de yaşayan ve alış veriş yapmak için bir günlüğüne İstanbul’a gelen Bozkurt karşılaştığı gazetecilere gelir gelmez de single ve klip anlaşması yaptığını belirtti.
Şoförünü beklerken üzerine taktiği altin takıları ile dikkat çeken Sultan Bozkurt’un elindeki 4 adet telefon dikkatlerden kaçmadı.
‘Üstümdeki takılar gerçek, hepsi altın, bir de telefonlarımı değiştirsem de kullanmaya devam ediyorum, hiç bir telefonumu rafa kaldırmam, sürekli şarjım bitiyor o yüzden diğer telefonumu da kullanabiliyorum’ diyen Sultan Bozkurt Izmir’de de 11 adet klasik araç koleksiyonunun olduğunu belirtti.
Yeni şarkılar ile izleyici karşısına çıkmaya devam edeceğini söyleyen Sultan Bozkurt ‘Bir gün de olsa İstanbul’a gelmek güzel oldu’ dedi.
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Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2