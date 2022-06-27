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14 Yıllık Eşini İfşa Etti!

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı açan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan, yaptığı ifşayla dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 27.06.2022, 10:03 27.06.2022, 10:23 arif hür
14 Yıllık Eşini İfşa Etti!

12 Nisan 2008'de evlenen Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken Yağmur Atacan uzun bir süre Instagram'dan uzak durmuştu.

SOSYAL MEDYAYA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

"BU ÇAMAŞIRLAR YIKANACAK!"

Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti. Günlerce çamaşırhane aradığını dile getiren oyuncunun, "Arayan bulur" diyerek mutluluğunu paylaştığı videosu eşi tarafından da paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.

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PINAR ALTUĞ KİMDİR?

2 Eylül 1974 doğumlu olan Pınar Altuğ, liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"nde bitirmiştir. 1994 senesinde ise Miss Turkey seçilmiştir. Çocuklar Duymasın isimli diziyle tanınan ve Türk halkının sevdiği bir isim haline gelen Altuğ, mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başlamıştır. 17 yaşındayken babasını kaybetmiştir.

Liseden mezun olduktan sonra ise İstanbul’da İşletme bölümünü okumuştur. 21 yaşındayken ise ”Miss Turkey” isimli yarışmada birinci olmuş ve adını duyurmaya başlamıştır.

Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan Pınar Altuğ'un sunuculuk kariyeri 1995 senesinde magazin programları sunmasıyla başlamıştır. Asıl çıkışını ise 2002 senesinde yayınlanan ”Çocuklar Duymasın” isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yapmıştır.

Dizi Türkiye’de izlenme rekorları kırmşıtır. 2005 senesine kadar da yayınlanmaya devam etmiştir.

PINAR ALTUĞ'UN EŞİ KİM?

Meltem karakteriyle şöhreti yakalayan Pınar Altuğ, büyük firmaların reklam yüzü de olmuştur. 2008 senesinde Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ'un yaptığı bu evlilik yaş farkı sebebiyle uzun süre konuşulmuştu. Altuğ'un bu evlilikten Yağmur adında bir kızı bulunuyor.

#Pınar Altuğ #yağmur atacan #snob magazin #Magazin #ifşa
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