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12 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni ilişkisini sosyal medyadan duyurdu
İzzet Antebi oyuncu Tuvana Türkay ile ilişkisini duyurduktan sonra Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan da yeni bir hamle geldi.
İzzet Antebi ile 12 yıllık evliliğini bitiren sosyetik Didem Sarı yeni aşkını sosyal medyadan duyurdu.
İzzet Antebi’nin oyuncu Tuvana Türkay ile ilişkisini duyurduktan sonra Antebi’nin eski eşi Didem Sarı’dan da hamle geldi. Sarı, sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğrafını ilk kez yayınladı.
Didem Sarı’nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken sevgilisi doğum tarihini rakam olarak boynuma dövme yapması ise dikkat çekti.
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