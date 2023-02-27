100 Yaşındaki İlham Gencer'e Kalp Pili Takıldı
Geçtiğimiz ağustos ayında 100 yaşına basan caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer'e kalp pili takıldı. Usta sanatçının oğlu Bora Gencer, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Geçtiğimiz ağustos ayında 100 yaşına basan sanat camiasının yaşayan efsanesi İlham Gencer'e kalp pili takıldı.
İlham Gencer'in oğlu Bora Gencer, sosyal medyada hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bora Gencer, babasın sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hep gülerek bakabiliriz demiştim hayata. Bugün 100 yaşındaki çınar babamız Bozkurt İlham Gencer’e Bodrum acıbadem hastanesinde kalp pili takıldı.Operasyon süper geçti.Operasyonu yapan değerli Hüseyin Doğan hocamıza babamın dahiliye doktoru Halil bey’e emeği geçen herkese Tüm hemşirelere sonsuz teşekkürler."
İlham Gencer, oğlu Bora Gencer'e sürpriz yaparak Bodrum'da 100. yaş günü partisi düzenlemişrt. Süperstar Ajda Pekkan da İlham Gencer’i 100. yaş gününde yalnız bırakmamış ve o gece şarkılarını Gencer için söylemişti.
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