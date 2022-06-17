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100 Bin Dolarlık Teklife Flaş Yanıt!

Ünlü şarkıcı Atiye, Kelebek'in "Yaza Merhaba Partisi'ne katıldı. Ürdün Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın doğum gününde sahneye çıkıp Arapça şarkı söylemesi ve darbuka çalması için 100 bin dolar teklif alan Atiye, gelen teklif hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Magazin 17.06.2022, 15:27 17.06.2022, 16:10 arif hür
100 Bin Dolarlık Teklife Flaş Yanıt!

Şarkıcı Atiye’ye Ürdün’den çarpıcı bir teklif geldi. Son albümü “Deli İşi” piyasada ses getiren şarkıcı, Ürdün Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın doğum günü partisinde sahneye çıkması için teklif aldı. Darbuka çalıp dans etmesiyle de bilinen Atiye, 100 bin dolar değerindeki iş teklifini düşüneceğini söyledi.

VİDEO - ÜRDÜN'E GİDECEK Mİ? ATİYE AÇIKLADI

100 BİN DOLARLIK TEKLİF HAKKINDA KONUŞTU

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ünlü şarkıcı Atiye, dün akşam Kelebek'in "Yaza Merhaba Partisi'ne katıldı.

Ürdün Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın doğum gününde sahneye çıkıp Arapça şarkı söylemesi ve darbuka çalması için 100 bin dolar teklif alan Atiye, gelen teklif hakkında ilk kez konuştu.

"ŞARTLAR UYARSA GİDECEĞİM"

Atiye, "Ekibim bu teklifi bana iletti. Bizim de şartlarımız var. Uygun olursa gideriz. Darbuka çalmamla alakalı bir teklif zannedersem. Şartlar uyarsa darbuka çalacağım” diyerek teklife sıcak baktığını ifade etti.

Ürdün Kralı Abdullah’ın en büyük oğlu olan Veliaht Prens, temmuz ayında sarayında yapacağı partiyle 28’inci yaşını kutlayacak.

ATİYE KİMDİR?

Annesi Hollandalı olan Atiye, 22 Kasım 1988’de Almanya’nın Bremen şehrinde doğdu. Annesi Hollandalı, Baba tarafından Antakya'lı olan Atiye, Arap asıllıdır.

Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başladı. 8 yaşında Almanya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı, burada altı ay yaşadıktan sonra İzmir’e yerleşti. İzmir’den Almanya'ya geri dönüşü öncesi bir yıl Hollanda CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Bremen’de şan derslerine başladı. Almanya’da lise eğitimini tamamlayan sanatçı 2008 yılında Türkiye’ye geri dönüş yaptı. Atiye, ses eğitimini İzmir Devlet Opera ve Balesi Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile sürdürmektedir.

ATİYE EVLİ Mİ?

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenmiştir. 2019 yılında Almanya'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Albümleri
Gözyaşlarım (2007)
Atiye (2009)
Budur (2011)
Soygun Var (2013)

Single'ları
Don't Think (2006)
Bring Me Back (2012)
Yetmez (2014)
Sor (2015)
Come to Me (2015)
Abrakadabra (2015)
Kalbimin fendi (2016)
İnşallah Canım Ya (2016)
Zamansız Aşklar (2017)
Radiant Night (2017)
We Got That La (2017)
Mazallah (2017)
Hisset (2018)
Tom Tom (2019)
Ses Seda Yok (2021)
Düet'leri
Kal (Teoman ile)
Güzelim ( Sultana ile)
Aşkistan (Ozan Doğulu ile)
Nasıl Yani ( İskender ,Mirkelam ile)
As I Am (TĀLĀ ile)
Tüm Bir Yaşam ( Erol Evgin ile)

#haber #Magazin #Kelebek Yaza Merhaba Partisi #snob magazin #Hüseyin Bin Abdullah #atiye
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