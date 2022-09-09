10 bin dolarlık ‘Minnet Eylemem’ bağışı

İsmini vermek istemeyen davetli, sahnede tüm izleyenlerin önünde yapılan ödeme karşılığında Cihan’dan ‘Kula Minnet Eylemem’ şarkısını söylemesini talep etti. Çobanoğlu da parayı bir yardım kuruluşuna bağışlanması karşılığında kabul edeceğini belirterek bu isteği seslendirdi.