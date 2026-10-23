M Lisa’dan yeni single

M Lisa, “Madem Kalbin Yoktu” isimli yeni single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sunuyor. Aşk, ayrılık ve kırgınlık duygularını modern bir sound’la buluşturan şarkı, etkileyici sözleri ve M Lisa’nın karakteristik yorumuyla dikkat çekiyor.
“Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın, inandırdın?” sözleriyle açılan şarkı, biten bir ilişkinin ardından geride kalan hayal kırıklığını, öfkeyi ve cevapsız soruları merkezine alıyor. Parça, geçmişi geride bırakmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya çalışan birinin, yaşadığı duygusal yükten kurtulamamasını anlatıyor.
“Aklıma geldiğin her gece zor” ve “Bi kördüğüm ettin, yazık ettin” sözleriyle ayrılık sonrası içsel çatışmayı güçlü biçimde yansıtan “Madem Kalbin Yoktu”, aşkın gerçekliğini sorgulayan samimi ve vurucu atmosferiyle öne çıkıyor. Sözleri M Lisa ve Kerem Keskin’e ait olan, bestesinde de M Lisa, Osman Şahin ve Kerem Keskin’in imzası bulunan şarkının klip yönetmenliğini ise Cem Kılıç üstlendi.
Prodüksiyonunu Waxy ve Kurthan Sarpkaya’nın üstlendiği çalışmada klarnette Çağrı Çelik, bas gitarda ise Kıvanç Şafak Kumlu yer alıyor. Geleneksel enstrüman dokunuşlarını modern prodüksiyon anlayışıyla bir araya getiren şarkı, M Lisa’nın müzikal çizgisini daha da güçlendiriyor.
M Lisa’nın yeni single’ı “Madem Kalbin Yoktu”, Tiizz Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.
Şarkı sözü
M Lisa "Madem Kalbin Yoktu"
Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın
İnandırdın
Aşkın gerçek miydi
Buraya kadar mıydı
Buraya kadar mıydı
Gözünü karartıp da gidebilirsen
unutabilirsen
unut o zaman
Başka bi tende arayabilirsin
Avunabilirsen
Avun o zaman
Sonra bi de gel bana sor
Aklıma geldiğin her gece zor
Uykuda gördüğün her rüyayı
Sen de dön dolaş gel bana yor
Anlamı yoksa da sende buldum
Sende buldum diyorsun ya
Bi kördüğüm ettin
Yazık ettin
Yazık ettin
Bi kördüğüm ettin
Yazık ettin
Yazık ettin
Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın
İnandırdın
Aşkın gerçek miydi
Buraya kadar mıydı
Buraya kadar mıydı
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