  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

M Lisa’dan yeni single

M Lisa’dan yeni single

M Lisa’dan yeni single

M Lisa, “Madem Kalbin Yoktu” isimli yeni single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sunuyor. Aşk, ayrılık ve kırgınlık duygularını modern bir sound’la buluşturan şarkı, etkileyici sözleri ve M Lisa’nın karakteristik yorumuyla dikkat çekiyor.

M Lisa’dan yeni single

“Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın, inandırdın?” sözleriyle açılan şarkı, biten bir ilişkinin ardından geride kalan hayal kırıklığını, öfkeyi ve cevapsız soruları merkezine alıyor. Parça, geçmişi geride bırakmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya çalışan birinin, yaşadığı duygusal yükten kurtulamamasını anlatıyor.

M Lisa’dan yeni single

“Aklıma geldiğin her gece zor” ve “Bi kördüğüm ettin, yazık ettin” sözleriyle ayrılık sonrası içsel çatışmayı güçlü biçimde yansıtan “Madem Kalbin Yoktu”, aşkın gerçekliğini sorgulayan samimi ve vurucu atmosferiyle öne çıkıyor. Sözleri M Lisa ve Kerem Keskin’e ait olan, bestesinde de M Lisa, Osman Şahin ve Kerem Keskin’in imzası bulunan şarkının klip yönetmenliğini ise Cem Kılıç üstlendi.

M Lisa’dan yeni single
Prodüksiyonunu Waxy ve Kurthan Sarpkaya’nın üstlendiği çalışmada klarnette Çağrı Çelik, bas gitarda ise Kıvanç Şafak Kumlu yer alıyor. Geleneksel enstrüman dokunuşlarını modern prodüksiyon anlayışıyla bir araya getiren şarkı, M Lisa’nın müzikal çizgisini daha da güçlendiriyor.

M Lisa’dan yeni single

M Lisa’nın yeni single’ı “Madem Kalbin Yoktu”, Tiizz Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Şarkı sözü
M Lisa "Madem Kalbin Yoktu"

Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın
İnandırdın
Aşkın gerçek miydi
Buraya kadar mıydı
Buraya kadar mıydı

Gözünü karartıp da gidebilirsen
unutabilirsen
unut o zaman
Başka bi tende arayabilirsin
Avunabilirsen
Avun o zaman
Sonra bi de gel bana sor
Aklıma geldiğin her gece zor
Uykuda gördüğün her rüyayı
Sen de dön dolaş gel bana yor
Anlamı yoksa da sende buldum
Sende buldum diyorsun ya
Bi kördüğüm ettin
Yazık ettin
Yazık ettin
Bi kördüğüm ettin
Yazık ettin
Yazık ettin

Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın
İnandırdın
Aşkın gerçek miydi
Buraya kadar mıydı
Buraya kadar mıydı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
  Gündem

Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

İzzet Yıldızhan ilk kez konuştu! İtibar zedelemesi yapan herkesten şikayetçiyim
  Gündem

İzzet Yıldızhan ilk kez konuştu! İtibar zedelemesi yapan herkesten şikayetçiyim

Erkan Özdilek sanatının 50'nci yılında Zamanın Katmanları sergisi izleyici ile buluşuyor
  Kültür - Sanat

Erkan Özdilek sanatının 50'nci yılında Zamanın Katmanları sergisi izleyici ile buluşuyor

Nodus Kıbrıs gecelerine damga vurdu!
  Magazin

Nodus Kıbrıs gecelerine damga vurdu!

Eylül Lize Kandemir’den Western esintili koleksiyon
  Magazin

Eylül Lize Kandemir’den Western esintili koleksiyon

Savaş Dinçel’in Uçurtmanın Kuyruğu'na alkış yağmuru!
  Magazin

Savaş Dinçel’in Uçurtmanın Kuyruğu'na alkış yağmuru!