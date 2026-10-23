M Lisa’dan yeni single

M Lisa, “Madem Kalbin Yoktu” isimli yeni single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sunuyor. Aşk, ayrılık ve kırgınlık duygularını modern bir sound’la buluşturan şarkı, etkileyici sözleri ve M Lisa’nın karakteristik yorumuyla dikkat çekiyor.

“Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın, inandırdın?” sözleriyle açılan şarkı, biten bir ilişkinin ardından geride kalan hayal kırıklığını, öfkeyi ve cevapsız soruları merkezine alıyor. Parça, geçmişi geride bırakmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya çalışan birinin, yaşadığı duygusal yükten kurtulamamasını anlatıyor.

“Aklıma geldiğin her gece zor” ve “Bi kördüğüm ettin, yazık ettin” sözleriyle ayrılık sonrası içsel çatışmayı güçlü biçimde yansıtan “Madem Kalbin Yoktu”, aşkın gerçekliğini sorgulayan samimi ve vurucu atmosferiyle öne çıkıyor. Sözleri M Lisa ve Kerem Keskin’e ait olan, bestesinde de M Lisa, Osman Şahin ve Kerem Keskin’in imzası bulunan şarkının klip yönetmenliğini ise Cem Kılıç üstlendi.



Prodüksiyonunu Waxy ve Kurthan Sarpkaya’nın üstlendiği çalışmada klarnette Çağrı Çelik, bas gitarda ise Kıvanç Şafak Kumlu yer alıyor. Geleneksel enstrüman dokunuşlarını modern prodüksiyon anlayışıyla bir araya getiren şarkı, M Lisa’nın müzikal çizgisini daha da güçlendiriyor.





M Lisa’nın yeni single’ı “Madem Kalbin Yoktu”, Tiizz Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Şarkı sözü

M Lisa "Madem Kalbin Yoktu"

Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın

İnandırdın

Aşkın gerçek miydi

Buraya kadar mıydı

Buraya kadar mıydı

Gözünü karartıp da gidebilirsen

unutabilirsen

unut o zaman

Başka bi tende arayabilirsin

Avunabilirsen

Avun o zaman

Sonra bi de gel bana sor

Aklıma geldiğin her gece zor

Uykuda gördüğün her rüyayı

Sen de dön dolaş gel bana yor

Anlamı yoksa da sende buldum

Sende buldum diyorsun ya

Bi kördüğüm ettin

Yazık ettin

Yazık ettin

Bi kördüğüm ettin

Yazık ettin

Yazık ettin

Madem kalbin yoktu beni niye kandırdın

İnandırdın

Aşkın gerçek miydi

Buraya kadar mıydı

Buraya kadar mıydı

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