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Lina için renkli doğum günü partisi

Lina için renkli doğum günü partisi

Lina için renkli doğum günü partisi

Nihat Kahveci ve Fulya Sever Kahveci, kızları Lina Kahveci için özel bir doğum günü partisi düzenledi.

 Lina için renkli doğum günü partisi

Gözde çift düzenledikleri organizasyonda çocukları Lina Kahveci ve Alya Kahveci ile aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.

Lina için renkli doğum günü partisi

Dikkat çeken bir detayda aile ve arkadaşlarının katıldığı doğum gününde kızlar, anneleri Fulya Sever Kahveci'ye özenerek aynı örgüyü yaptırmışlardı.

 Lina için renkli doğum günü partisi

Günün en eğlenceli anlarından biri ise doğum günü için gelen sihirbazın miniklere verdiği tavşan oldu.

 Lina için renkli doğum günü partisi

Konukların şıklığı ve uyumu gözalıcıydı.

Lina için renkli doğum günü partisi

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