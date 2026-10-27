 Lina için renkli doğum günü partisi

Nihat Kahveci ve Fulya Sever Kahveci, kızları Lina Kahveci için özel bir doğum günü partisi düzenledi.

Gözde çift düzenledikleri organizasyonda çocukları Lina Kahveci ve Alya Kahveci ile aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.

Dikkat çeken bir detayda aile ve arkadaşlarının katıldığı doğum gününde kızlar, anneleri Fulya Sever Kahveci'ye özenerek aynı örgüyü yaptırmışlardı.

Günün en eğlenceli anlarından biri ise doğum günü için gelen sihirbazın miniklere verdiği tavşan oldu.

Konukların şıklığı ve uyumu gözalıcıydı.

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