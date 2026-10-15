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Levent İnanır: O vasiyete inanmıyorum! Dayım Kadir İnanır'ın koleksiyonu bende

YouTube'da ‘Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi' programına konuk olan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın vasiyetine inanmadığını söyledi ve gözyaşlarını tutamadı.

Levent İnanır: O vasiyete inanmıyorum! Dayım Kadir İnanır'ın koleksiyonu bende

İşte programda dikkat çeken başlıklar:
 
Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, isteyen orada ev yaptırsın derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz  toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var. 
 
Levent İnanır: O vasiyete inanmıyorum! Dayım Kadir İnanır'ın koleksiyonu bende
 
KOLEKSİYONU HÂLÂ BENDE 
 
Geçenlerde biri Kadir Dayımın koleksiyonu hakkında bir şeyler dedi. Koleksiyonu hâlâ bende. Hatta dayımın ödüllerini, kullandığı aksesuarları da ekleyip, giriş ücreti uygun bir müze açmak istedim. Geliri ile de kız çocuklarını okutacaktım. Kadir Dayım kız çocuklarını daha naif, korunmaya muhtaç olarak görürdü. 
 
Levent İnanır: O vasiyete inanmıyorum! Dayım Kadir İnanır'ın koleksiyonu bende
 
 
PARAYA İHTİYAÇ YOKKEN EVLER SATILDI 
 
2022 yılında üç tane ev satıldı. Bu evler Kadir Dayım tarafından hayat arkadaşına verildiyse. O kişi hemen evleri neden sattı? Paraya ihtiyaç da yokken.  Niye acele ediyorsun bu neyin paniği? 
 
KADİR DAYIMIN BİRİKİMLERİ 5 MİLYON DOLAR CİVARI 
 
Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. 
 
Levent İnanır: O vasiyete inanmıyorum! Dayım Kadir İnanır'ın koleksiyonu bende
 
 
BİR KALEM BİLE BIRAKMAMIŞ 
 
Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil. 
 
KADİR DAYIM HAYAT ARKADAŞINA GEREKENİ YAPTI 
 
20 senelik bir birliktelik var. Bir erkek zaten kendine yakışanı yapmalı. Kadir Dayım ziyadesiyle, fazlasıyla gerekeni yaptı. 
 
Levent İnanır: O vasiyete inanmıyorum! Dayım Kadir İnanır'ın koleksiyonu bende
 
 
HASTALIK SÜRECİNDE KADİR DAYIMA İYİ BAKILMADI 
 
Kadir Dayıma iyi bakılmadı. 2025'de benim hastanede çektiğim görüntüler var. Tedavi olurken gayet iyiye giderken, evde zatürre oldu. Hem de Kadir İnanır'ın bu kadar donanımlı evinde. Evde kim varsa ihmal var. Banyo yaptıktan sonra camı açarsanız ne olur? 
 
TUTUKLANABİLİRİM 
 
Eski eşim bana uzaklaştırma kararı aldırmış. Evinin adresini bile bilmiyorum. Tesadüfen evinin önünden geçsem, tutuklanacağım.
 
 
 
 
 
 
 
 

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