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Zülfü Livaneli’nin Çok Satan Romanı ‘Kaplanın Sırtında’ Zirveyi Bırakmıyor 

Edebiyat ve sanat dünyasının usta ismi Zülfü Livaneli’nin, tarihin en tartışmalı dönemlerinden birinin hükümdarı olan II. Abdülhamid’i insani bir bakışla ele aldığı romanı “Kaplanın Sırtında”, çok satanlar listesindeki yerini korurken, Amerika, İspanya, Kore, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere; birçok ülkede, farklı dillerde raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Kültür - Sanat 30.03.2023, 17:11 Emrah
Zülfü Livaneli’nin Çok Satan Romanı ‘Kaplanın Sırtında’ Zirveyi Bırakmıyor 

Kitapları 41 ülkede yayımlanan Zülfü Livaneli’nin, çok-katmanlı bir kurguyla kaleme aldığı romanı Kaplanın Sırtında, kişisel bir yaşamın betimlemesine dayanıyor. Kahramanların iç dünyasının derinliklerindeki olası gerilimler ve çatışmalar betimlenirken; dünyaya bakış, ahlaki değerler ve etkileri sorgulanıyor.


 
Otuz üç yıl süren bir saltanat, ardından bir gece yarısı gelen Selanik sürgünü…

Tahttan indirilişinin üzerinden bir asırdan uzun bir zaman geçmiş olan II. Abdülhamid’in yaşamının en ilginç evresi Livaneli’nin çağdaş anlatısıyla gün yüzüne çıkıyor. Devrik padişahın, ihtilalci fikirlerin filizlendiği Selanik şehrindeki günleri hem bir vicdan muhasebesi hem de yoğun bir psikolojik gelgit dalgası.

Türk edebiyatının kuşak bağı Zülfü Livaneli, II. Abdülhamid’in tahtını kaybettikten sonra yaşadıklarına odaklanırken, bireyi, toplumu, devleti ve iktidarı sorguluyor. Selanik sürgünü boyunca Sultan’ın ve maiyetinin hususi doktoru olan Tabip Yüzbaşı Atıf Hüseyin Bey’in hatıratından hareketle vücut bulan bu tarihi romanda, iktidar kavramına çarpıcı bir bakış açısı sunuluyor.
“Kaplanın Sırtında”, İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflarda yerini aldığı ilk günden bu yana “çok satanlarda” yerini korumaya devam ederken; kitabın arka kapağında İlber Ortaylı, Taner Timur ve Ali Yaycıoğlu gibi önemli tarihçilerin görüşlerine yer veriliyor. Kapak illüstrasyonları da tarih profesörü Ali Yaycıoğlu’nun imzasını taşıyor. Kitapları 41 ülkede yayımlanan Livaneli’nin Kaplanın Sırtında romanı Amerika, İspanya, Kore, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede ve farklı dillerde okurla buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü Tarihçiler Kaplanın Sırtında İçin Ne Dedi?

“Kaplanın Sırtında, Livaneli’nin edebiyat hayatında ilginç bir çıkış. Sultan II. Abdülhamid devrine bir de aynanın öbür tarafından bakıyor. Bu belki çok fazla abartılan Abdülhamid devri karşıtı düşünceye karşı bir reaksiyon. Temelde Sultan Abdülhamid’in doktorunun günlüklerinden yararlanılmış. Tahttan hal’ edilmiş sürgündeki Sultan’ın perspektifinden sürükleyici bir anlatımla Abdülhamid bilançosu yapılıyor. Tabii tarihi gerçeklerin müsaadesi ölçüsünde kurgunun getirdiği üslup da dikkat çekici.” İlber Ortaylı

“Zülfü Livaneli, bu kez karşımıza Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran ve her yönüyle, özgürce gözlerimizin önüne seren Kaplanın Sırtında adlı sürükleyici romanıyla çıkıyor.” Taner Timur
“Zülfü Livaneli geçmişin ve geleceğin, devrimin ve çöküşün, büyük hayallerin ve hayal kırıklıklarının beraber yaşandığı yüklü ve zor bir dönemi anlatıyor; okuyucularını Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarının zihin dünyasında samimi ve önyargısız bir yolculuğa davet ediyor.” Ali Yaycıoğlu
 

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