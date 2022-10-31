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Zübeyde Hanım'ın Hayatı Beyazperdeye Aktarılıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. İşte ilk ayrıntılar...
Kültür - Sanat 31.10.2022, 16:01 31.10.2022, 17:06 arif hür
Yapımcılığını Müslüm filminin ortaklarından ICNN Medya'nın üstlendiği filmin çekimleri yakında başlıyor.
"GURURUNU YAŞIYORUZ"
ICNN Medya'nın sahibi Nuri Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada Zübeyde Hanım'ın hayatının Film yapılması için 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Atatürk’ü doğurup her türlü zorluğa rağmen yetiştiren bir anneyi anlatmanın gururunu yaşıyoruz. Gönül borcu olarak düşündüğümüz projenin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi.
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