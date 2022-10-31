Zübeyde Hanım'ın Hayatı Beyazperdeye Aktarılıyor

Yapımcılığını Müslüm filminin ortaklarından ICNN Medya'nın üstlendiği filmin çekimleri yakında başlıyor.

"GURURUNU YAŞIYORUZ"

ICNN Medya'nın sahibi Nuri Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada Zübeyde Hanım'ın hayatının Film yapılması için 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Atatürk’ü doğurup her türlü zorluğa rağmen yetiştiren bir anneyi anlatmanın gururunu yaşıyoruz. Gönül borcu olarak düşündüğümüz projenin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi.

