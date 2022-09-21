Zeynep Özyağcılar’la en güzel parçanızı bulmaya hazır mısınız?

Geçtiğimiz sezon da çok ilgi gören “En Güzel Parçam” 12 Ekim 20:30’da Baba Sahne’de yeni sezona merhaba diyor.

Oyunda sahnede Zeynep Özyağcılar'a usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar sesleriyle eşlik ediyor.

“En Güzel Parçam” her şeyin daha hızlı olduğu ve tüketildiği, ilişkilerin robotlarla ve yapay zekalarla yaşandığı, aşkın dijital boyutunu sorguladığımız yıllardan geçerken, verdiği mesajla tam da günümüzde karşılığını bulan bir oyun deneyimi.

Seyirciyi hem şaşırtan, hem düşündüren, hem coşkulu duygular yaşatan, hem romantizme şahitlik ettiren, hem sevindiren, hem üzen ve daha da önemlisi sürpriz bir sona sürükleyen bir hikaye.

“Tiyatro Martı” yine kadın gözünden baktığı bir oyunla ilişkilere ve kadının hayattaki rolüne dair sorular soruyor bizlere.



İYİLEŞTİREN TÜM AŞKLARA ADANMIŞ BİR OYUN



Zeynep Özyağcılar’ın dediği gibi: “Bu oyun, iyileştiren tüm aşklara adanmıştır. Bir kadının aşkla, müzikle, dansla iyileşmesine tanık olacaksınız. Yeterince ağlamadık mı? İzlerken en güzel parçanızı bulmanız dileğiyle.”

