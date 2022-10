Yusuf İslam (Cat Stevens) Konserinde Talihsizlik!

İngiliz müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens), dün akşam Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konsere gelenleri "İyi akşamlar, Türkiye'de çalıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok harika!" diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Konserin ilk bölümüne ses sisteminde yaşanan arıza damgasını vurdu.

Gazeteci Arif Hür, Yusuf İslam (Cat Stevens) konserinde yaşanan talihsizliğin perde arkasını anlattı.

İşte Arif Hür'ün o yazısı:

"Aralarında 'Wild World', 'Morning Has Broken', "Moonshadow', 'The Beloved', 'Father & Son' ve 'Peace Train' adlı sevilen eserlerin olduğu bir repertuvarı yorumlayan dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam (Cat Stevens), konserin ilk bölümünde ses sisteminde yaşanan arıza sonrası neye uğradığını şaşırdı. Müzikseverlerde adeta dondu kaldı.

Yusuf İslam (Cat Stevens), ses sisteminde yaşanan arızayı fark ettiği an kulisine geçti. O esnada devreye giren ekipler, yaklaşık 10 dakikalık bir uğraşı sonucunda ses sisteminde yaşanan arızayı çözdü. Konserde yaşanan bu kısa süreli tatsızlığa rağmen Yusuf İslam, moralini ve insicamını hiç bozmadı.

Türkiye'de ilk kez konser veren Yusuf İslam, konserin ilerleyen dakikalarında 'İslam'ı keşfetmeden önce rüzgar hangi yöne eserse oraya gidiyordum' itirafıyla da dikkat çekti..."

Yusuf İslam (Cat Stevens), 23 Ekim 2022 tarihinde de Ankara’da CSO Ada Ana Salon’da sahne alacak.

Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.

YUSUF İSLAM KİMDİR?

Cat Stevens veya Yusuf İslam (doğum adı Stephen Demetre Georgiou, d. 21 Temmuz 1948, Londra), İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen. Genellikle müzik kariyerinin başlangıcında aldığı sahne adı Cat Stevens ile bilinir. 1977 yılında Müslüman olmuş ve bundan iki yıl sonra da adını Yusuf İslam olarak değiştirmiştir.

Georgiou, çoğu 1960'lı ve 1970'li yıllarda olmak üzere çoğunluğu Cat Stevens mahlasıyla 60 milyondan fazla albüm sattı. "Wild World", "Father and Son", "Morning Has Broken", "Peace Train" ve "The First Cut Is the Deepest", "Lady D'Arbanville" gibi ünlü parçalarıyla hatırlanır. Sanatçı 2014 yılında Rock and Roll Hall of Fame(Rock and Roll Efsaneler Müzesi)'ne dâhil edilmiştir.

Eşi Fauzia Mubarak Ali ve 6 çocuğuyla birlikte Londra'da yaşamaktadır.