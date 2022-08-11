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Yeni teklisi yayında 

Emrah Demiralp'in yeni teklisi ‘’Sarsam Belini’’  müzikseverlerle buluştu.

Kültür - Sanat 11.08.2022, 18:07 12.08.2022, 17:41 Emrah
Yeni teklisi yayında 

Bir çok dizi flim ve ünlü sanatçılara verdiği bestelerle tanınan Emrah Demiralp, yeni teklisi ‘’Sarsam Belini’’  müzik platformlarında yerini aldı. Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Demiralp’e ait. 

Yönetmenliğini Kurtuluş Yiğit Demiralp’in üstlendiği klipte Emrah Demiralp’e genç ve başarılı model Ece Su Uçkan eşlik etti.

#emrah demiralp #Magazin #Snobmagazin
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