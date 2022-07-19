Yeni Klibi Sosyal Medyayı Salladı

15 sene önce yazıp bestelediği ilk şarkılardan biri olan Pardon şarkısının klip çekimi için Gökhan Fırat yönetmenliğinde ve Hüseyin Sami Büyükgezici görüntü yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Su Soley'in bir konser günü ekrana yansıyor.

Su Soley'in evindeki minik detaylarla başlayan klip, konser hazırlık aşamaları ve enerji dolu sahne performansının görüntüleri ile son buluyor.

KULİSTEKİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Klipteki saç, makyaj ve styling'i ile izleyenlere yaz havasını buram buram yaşatan sanatçı, kulisteki hareketli halleri ve sahnedeki bitmeyen enerjisi ile de kendine hayran bırakıyor.

Su Soley'in kendi yapım firması Soley Tunes'tan yayınlanan Kabuk albümünün ilk video klibi ''Pardon'', tüm platformlarda yayında.