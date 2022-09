Yeni Albümüyle Dünya Listelerinde Zirvede

''Love Nwantiti'' ve ''Emiliana'' gibi tüm dünyanın diline dolanan şarkıların sahibi Nijeryalı sanatçı C'Kay, SAD ROMANCE isimli yepyeni albümünü 23 Eylül Cuma günü dinleyicilerle buluşturdu. 5 günde ilk 10 albüm arasında Dünya listelerinde yer alan Sad Romance, dinlenme ivmesiyle gün geçtikçe artış gösteriyor.

C'Kay'in rekortmen hit şarkılarının farklı versiyonlarının da yer aldığı albümün çıkış şarkısı olan ''Mmadu'', Afrobeat sevenler için bir müzik ziyafeti niteliğinde. Albüm habercisi olarak önden yayınlanan ''You'' şarkısında ise C'Kay'in romantik şarkılara getirdiği kendine has yorumunu duyuyoruz.

Albümün 3. şarkısı olan ''leave me alone'' için Post Malone'un yapımcısı Charlie Handsome ile çalışan C'Kay, Sad Romance albümü ile birden çok hit adayı şarkısını müzik severler ile buluşturuyor.

5 günde ilk 10 albüm arasında Dünya listelerinde yer alan Sad Romance, dinlenme ivmesiyle gün geçtikçe artış gösteriyor.

C'Kay'in romantik ilişkilerinden izler taşıyan bir albüm: Sad Romance!

12 şarkıdan oluşan ve Türkçe'de ACIKLI ROMANTİZM anlamına gelen SAD ROMANCE isimli albüm, C'Kay'in romantik ilişkilerinden izler taşıyan, hayli kişisel bir çalışma.

C'Kay'in rekortmen hit şarkılarının farklı versiyonlarının da yer aldığı albümün çıkış şarkısı olan ''Mmadu'', Afrobeat sevenler için bir müzik ziyafeti niteliğinde. Albüm habercisi olarak önden yayınlanan ''You'' şarkısında ise C'Kay'in romantik şarkılara getirdiği kendine has yorumunu duyuyoruz. Albümün 3. şarkısı olan ''leave me alone'' için Post Malone'un yapımcısı Charlie Handsome ile çalışan C'Kay, Sad Romance albümü ile birden çok hit adayı şarkısını müzik severler ile buluşturuyor.