Yeni Albümü Müzikseverlerle Buluştu

''Love Nwantiti'' ve ''Emiliana'' gibi tüm dünyanın diline dolanan şarkıların sahibi, 2.6 milyar dinlenme sayısı ve 670 milyon YouTube izlenme rakamları ile 2021 yılının en çok dinlenen ve en hızlı yükselen şarkıcısı ünvanına sahip Nijeryalı sanatçı C'Kay, SAD ROMANCE isimli yepyeni albümünü 23 Eylül Cuma günü dinleyicilerle buluşturdu.

UNUTULMAZ BİR ETKİNLİK

Warner Music Türkiye ekibi ise 21 Eylül akşamı, İstanbul'da yer alan Zoe Garden'da unutulmaz bir etkinliğe imza atarak albüm kutlamasını gerçekleştirdi. Albüm şarkılarının dinletisinin yapıldığı gecede, C'Kay'in video görselleri de misafirlere sunuldu.

Gecenin sürprizi ise C'Kay'in Love Nwantiti şarkısını coverlayan ve kendi şarkısı Senin İçin'i yayınlayan DOU'nun performansı oldu.

Dansçı Aydan ve ekibinin gerçekleştirdiği dans gösterisi ise büyük bir beğeni ile izlendi.

C'Kay'in romantik ilişkilerinden izler taşıyan bir albüm: Sad Romance!

12 şarkıdan oluşan ve Türkçe'de ACIKLI ROMANTİZM anlamına gelen SAD ROMANCE isimli albüm, C'Kay'in romantik ilişkilerinden izler taşıyan, hayli kişisel bir çalışma.

C'Kay'in rekortmen hit şarkılarının farklı versiyonlarının da yer aldığı albümün çıkış şarkısı olan ''Mmadu'', Afrobeat sevenler için bir müzik ziyafeti niteliğinde. Albüm habercisi olarak önden yayınlanan ''You'' şarkısında ise C'Kay'in romantik şarkılara getirdiği kendine has yorumunu duyuyoruz. Albümün 3. şarkısı olan ''leave me alone'' için Post Malone'un yapımcısı Charlie Handsome ile çalışan C'Kay, Sad Romance albümü ile birden çok hit adayı şarkısını müzik severler ile buluşturuyor.