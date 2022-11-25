Vizyona Girmek İçin Gün Sayıyor

Yapımcılığını Life is a Movie AG Film Prodüksiyon Kazım Çarman, Ali-Hasan-Bilal Bilmeç kardeşler ve Ökkeş Sevimli'nin yaptığı, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün üstlendiği, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazim Öz'ün kaleme aldığı müziklerini Erkan Oğur'un, genel sanat yönetmenliğini Orhan Aydın'ın yaptığı ve 'Elif Ana' filminin çekimleri dev oyuncu kadrosu ile 4 mevsimin içerisinde yaşandığı kış ve bahar çekimleri Kahramanmaraş çevresinde ve dağlarda gerçekleştirildi.

"Elif Ana" Oyuncu Kadrosu; "Elif Ana " karakterini Aliye Uzunatağan hayat verirken filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Hülya Diken ve Eray Türk gibi oyuncular oynadı.

"Elif Ana" filmi Türkiye'de vizyona girmeden önce Avrupanın bazı şehirlerinde gurbetçilerle buluşacak 25.11.22 Paris 26.11.22 Düsseldorf 27.11.22 Stutgart 28.11.22 London 03.12.22 Priştina 04.12.22 Zürich 05.12.22 İstanbul 11.12.22 Toronto Canada gibi şehirlerde sinema severlerle buluşacak.

Filmin konusu; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Pulyan köyünde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı beyazperdeye aktarıldı.