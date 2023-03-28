Uygur Ailesine İki Büyük Tiyatro Ödülü

Nejat Uygur "Dünya Tiyatrolar günü tüm tiyatro camiası için çok önemlidir. Yediden yetmişe tiyatro ile yaşayan bir aile olarak bizim için çok daha büyük anlamlar taşıyor.

Böylesi özel bir günde bu ödüle layık görülmek benim için müthiş bir onur, ödülü Uygur ailesi ve en önemlisi dedem Nejat Uygur adına almaktan gurur duyacağım.” dedi.





Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde, tiyatro alanında farklı kategorilerde ödüllerin sahipleri açıklanırken, ödül jürisi “Çocuk ve Gençlik Tiyatro” alanındaki AÇOK Özel Ödülü’ne, uzun yıllardır çocuk tiyatrosu yaparak tüm Türkiye’yi il il gezen Uygur Çocuk Tiyatrosu adına Filiz Uygur’u layık gördü.





