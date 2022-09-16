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Ünlü Şarkıcı Reklam Sesi Oldu
Kendine has tarzıyla dikkat çeken Bedük, Amazon Prime’ın reklam sesi oldu. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 16.09.2022, 14:33 16.09.2022, 15:03 arif hür
“Beraber” şarkısıyla Amazon Prime reklamında yer alan ünlü sanatçı Bedük, müzik dünyasının yüksek tempolu ismi olmasının yanı sıra, duygu yüklü reklam filminde yumuşak ses tonu ile dinleyenleri şaşırtıp, güçlü bir ses olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
SİNGLE MÜJDESİ
Tüm yaz sezonunu konser ve festivallerle geçiren başarılı sanatçı, yeni sezonda da single müjdesi vererek projelerine hız kesmeden devam edeceği sinyallerini verdi.
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|5
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|5
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|5
|12
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|12
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|1
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