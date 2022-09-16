Ünlü Şarkıcı Reklam Sesi Oldu

“Beraber” şarkısıyla Amazon Prime reklamında yer alan ünlü sanatçı Bedük, müzik dünyasının yüksek tempolu ismi olmasının yanı sıra, duygu yüklü reklam filminde yumuşak ses tonu ile dinleyenleri şaşırtıp, güçlü bir ses olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

SİNGLE MÜJDESİ

Tüm yaz sezonunu konser ve festivallerle geçiren başarılı sanatçı, yeni sezonda da single müjdesi vererek projelerine hız kesmeden devam edeceği sinyallerini verdi.