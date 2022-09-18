Uluslararası İzmir Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Konak Belediyesi'nin katkıları ile Asitem tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek ana akım vizyon filmleri festivali olan 4. Uluslararası İzmir Festivali, Agora Antik Kenti'nde gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.
Türkiye'nin ilk ve tek halk tarafından oylanan film festivali olma özelliğini sürdüren festivalin ödül gecesine Kağıttan Hayatlar ve Dayı filmleri damgasını vurdu. Digital film kategorisinde Kağıttan Hayatlar, vizyon filmi kategorisinde Dayı filmi ödüllerin çoğunu aldı.
Digital Film kategorisinde Kin filmindeki rolüyle En iyi kadın oyuncu ödülü alan Duygu Sarışın'a ödülünü Konak Eski Belediye Başkanı olan babası Ahmet Sarışın verdi. Duygu Sarışın "Yıllarca İzmir’de benden belediye başkanının kızı olarak bahsedilmişti. Şimdi başarılı bir oyuncu olarak bahsediliyor. Çok gurur verici" diyerek duygularını ifade etti.
Vizyon filmi kategorisinde ödüllere ambargo koyan Dayı filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan Ufuk Bayraktar da "Çok bereketli bir gece oldu. Filmimiz çok ödül aldı" dedi.
Teşkilat dizisindeki rolüyle TV Dizisi kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Deniz Baysal "İzmirliyim ve bu benim İzmir'den ilk ödülüm o yüzden çok kıymetli" dedi.
Yarışmada Ödül Alanlar
4.Uluslararası İzmir Film Festivali Vizyon Filmi En İyi Erkek Oyuncu Asitem özel ödülü Uraz Kaygılaroğlu/Eltilerin Savaşı
-En İyi Kısa Film Mustafa Yılmaz/ Öğretmenim
-En iyi belgesel filmi
Pembe Misafirler /Utku Soylu
Digital Platform Dizisi
-En İyi Erkek Oyuncu Barış Arduç/Kulüp
-En İyi Kadın Oyuncu Gökçe Bahadır/Kulüp
-En İyi Dizi/Kulüp
Digital Platform Filmi
-En İyi Müzik Ödülü
Ömer Özgür/Kağıttan Hayatlar
-En iyi sanat yönetmeni
Nilgün Nalçacı/Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü
-En İyi Görüntü Yönetmeni
Burak Kanbir /Azizler
-En İyi Kurgu Ödülü
Evren Aksoy /Kağıttan Hayatlar
-En İyi Senaryo Ödülü
Ercan Mehmet Erdem /Kağıttan Hayatlar
-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ersin Arıcı/Kağıttan Hayatlar
-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Aleyna Özgeçen /Beni Çok Sev
-En İyi Erkek Oyuncu
Çağatay Ulusoy/Kağıttan Hayatlar
-En İyi Kadın oyuncu Ödülü
Duygu Sarışın/Kin
-En İyi Yönetmen Ödülü
Can Ulkay /Kağıttan Hayatlar
-En İyi Film Ödülü
Kağıttan Hayatlar
-TV Dizisi
En iyi erkek oyuncu ödülü
Barış Arduç/Alparslan Büyük Selçuklu
-Tv Dizisi
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Deniz Baysal/Teşkilat
-Tv en iyi dizi ödülü
Alparslan Büyük Selçuklu
-Vizyon filmi
En iyi müzik ödülü
Nil İpek /Biz Böyleyiz
-En iyi sanat yönetmeni ödülü
Nilgün Nalçaçı /Eltilerin Savaşı
-En iyi görüntü yönetmeni
Efe Kubilay /Türkler Geliyor: Adeletin Kılıcı
-En iyi kurgu
Zuhal Güller- Aşk Tesadüfler Sever 2
-En iyi senaryo ödülü
Uğur Bayraktar-Serkan Öztürk / Dayı
-En iyi yardımcı erkek
Ahmet Varlı/Dayı
-En iyi yardımcı kadın
Hülya Duyar/Eltilerin Savaşı
-En iyi erkek oyuncu ödülü
Ufuk Bayraktar /Dayı
-En iyi kadın oyuncu ödülü
Pınar Deniz /İnsanlar İkiye Ayrılır
-En iyi yönetmen ödülü
Onur Bilgetay/Eltilerin Savaşı
-En iyi film ödülü / Dayı: Bir Adamın Hikayesi
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Konyaspor
|7
|14
|5. Başakşehir
|5
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Antalyaspor
|7
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Sivasspor
|6
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|5
|9
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Adanaspor
|6
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|10. Tuzlaspor
|5
|7
|11. Rizespor
|5
|6
|12. Samsunspor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|17
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|6
|15
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|6
|9
|10. Newcastle
|7
|8
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|8
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|8
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|7
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|7
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|6
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|6
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|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
|5. Osasuna
|5
|12
|6. Villarreal
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Valencia
|6
|9
|9. Mallorca
|6
|8
|10. Girona
|5
|7
|11. Rayo Vallecano
|6
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1