Uluslararası İzmir Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'nin ilk ve tek halk tarafından oylanan film festivali olma özelliğini sürdüren festivalin ödül gecesine Kağıttan Hayatlar ve Dayı filmleri damgasını vurdu. Digital film kategorisinde Kağıttan Hayatlar, vizyon filmi kategorisinde Dayı filmi ödüllerin çoğunu aldı.

Digital Film kategorisinde Kin filmindeki rolüyle En iyi kadın oyuncu ödülü alan Duygu Sarışın'a ödülünü Konak Eski Belediye Başkanı olan babası Ahmet Sarışın verdi. Duygu Sarışın "Yıllarca İzmir’de benden belediye başkanının kızı olarak bahsedilmişti. Şimdi başarılı bir oyuncu olarak bahsediliyor. Çok gurur verici" diyerek duygularını ifade etti.

Vizyon filmi kategorisinde ödüllere ambargo koyan Dayı filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan Ufuk Bayraktar da "Çok bereketli bir gece oldu. Filmimiz çok ödül aldı" dedi.

Teşkilat dizisindeki rolüyle TV Dizisi kategorisinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Deniz Baysal "İzmirliyim ve bu benim İzmir'den ilk ödülüm o yüzden çok kıymetli" dedi.

Yarışmada Ödül Alanlar

4.Uluslararası İzmir Film Festivali Vizyon Filmi En İyi Erkek Oyuncu Asitem özel ödülü Uraz Kaygılaroğlu/Eltilerin Savaşı

-En İyi Kısa Film Mustafa Yılmaz/ Öğretmenim

-En iyi belgesel filmi

Pembe Misafirler /Utku Soylu

Digital Platform Dizisi

-En İyi Erkek Oyuncu Barış Arduç/Kulüp

-En İyi Kadın Oyuncu Gökçe Bahadır/Kulüp

-En İyi Dizi/Kulüp

Digital Platform Filmi

-En İyi Müzik Ödülü

Ömer Özgür/Kağıttan Hayatlar

-En iyi sanat yönetmeni

Nilgün Nalçacı/Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü

-En İyi Görüntü Yönetmeni

Burak Kanbir /Azizler

-En İyi Kurgu Ödülü

Evren Aksoy /Kağıttan Hayatlar

-En İyi Senaryo Ödülü

Ercan Mehmet Erdem /Kağıttan Hayatlar

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ersin Arıcı/Kağıttan Hayatlar

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Aleyna Özgeçen /Beni Çok Sev

-En İyi Erkek Oyuncu

Çağatay Ulusoy/Kağıttan Hayatlar

-En İyi Kadın oyuncu Ödülü

Duygu Sarışın/Kin

-En İyi Yönetmen Ödülü

Can Ulkay /Kağıttan Hayatlar

-En İyi Film Ödülü

Kağıttan Hayatlar

-TV Dizisi

En iyi erkek oyuncu ödülü

Barış Arduç/Alparslan Büyük Selçuklu

-Tv Dizisi

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Deniz Baysal/Teşkilat

-Tv en iyi dizi ödülü

Alparslan Büyük Selçuklu

-Vizyon filmi

En iyi müzik ödülü

Nil İpek /Biz Böyleyiz

-En iyi sanat yönetmeni ödülü

Nilgün Nalçaçı /Eltilerin Savaşı

-En iyi görüntü yönetmeni

Efe Kubilay /Türkler Geliyor: Adeletin Kılıcı

-En iyi kurgu

Zuhal Güller- Aşk Tesadüfler Sever 2

-En iyi senaryo ödülü

Uğur Bayraktar-Serkan Öztürk / Dayı

-En iyi yardımcı erkek

Ahmet Varlı/Dayı

-En iyi yardımcı kadın

Hülya Duyar/Eltilerin Savaşı

-En iyi erkek oyuncu ödülü

Ufuk Bayraktar /Dayı

-En iyi kadın oyuncu ödülü

Pınar Deniz /İnsanlar İkiye Ayrılır

-En iyi yönetmen ödülü

Onur Bilgetay/Eltilerin Savaşı

-En iyi film ödülü / Dayı: Bir Adamın Hikayesi