Uluslararası İzmir Film Festivali başladı

13-17 Eylül tarihleri arasında İzmir’in dört bir köşesinde açık hava film gösterimleri devam edecek olan, Uluslararası İzmir Film Festivali'ne oy yağıyor. Sinemadan ve sanattan uzak kaldığımız uzun bir aradan sonra festivaline kavuşan ana akım vizyon filmleri, Türkiye'nin ilk ve tek halk tarafından oylanan film festivali olma özelliğini de sürdürüyor.

Yedinci sanat olarak bilinen sinemanın halkın her kesimine ulaşması için büyük bir şans olan Uluslararası İzmir Film Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da kazananlar noter onaylı halk oylamasıyla belirleniyor.

Sektörün bugüne kadar olan açığını kapatan, vizyon filmleri temalı ve halk tarafından oylanan bir festivalin birçok kesim tarafından heyecanla karşılanması, ASİTEM / Sinema Televizyoncular Meslek Birliği'nin çabalarını haklı bir gurur kaynağına dönüştürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen festivalin oylama sonucu bu yıl da heyecanla bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Ayla, Müslüm, 7. Koğuştaki Mucize gibi filmlerin ödül aldığı festivalde son iki yıldır diziler, dijital dizi ve filmlerde yarışıyor. Bu yılda Eltilerin Savaşı, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? Nasipse Olur, Aykut Enişte, Kağıttan Hayatlar, Kin gibi filmler aday olurken tv dizileri ve dijital dizilerde de pek çok iddialı yapım halk oylaması ile yarışıyor.

"FESTİVALE DÜNYA’NIN HER YERİNDEN OY YAĞIYOR’’

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından destek görmenin büyük bir mutluluk olduğunun altını çizen ASİTEM Yönetim Kurulu ve Festival Başkanı Muammer Sarıkaya, bu yıl festivale Konak Belediyesinin katkılarından dolayı da bir kez daha mutluluk duyduklarını belirterek, oylama hedefleriyle ilgili şunları kaydetti: "2018'den bu yana büyük emeklerle düzenlediğimiz Uluslararası İzmir Film Festivali; gerek yönetmen, senarist, oyuncu ve teknik ekip, gerek sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiliyle karşılandı. Bu ilgi karşılığında 2018 yılının verilerine göre; 103 ülkeden 1 milyon 510 bin tekil oy, 2019'un verilerine göre ise 110 ülkeden 4 milyon 28 bin tekil oy, 2020 yılındaysa 169 ülkeden 5 milyonun üzerinde tekil oy kullanıldı. Bu yıl da oylamanın ilk gününden itibaren yoğun bir ilgi olduğunu fark ettik. Biz de heyecanla oylama sonucunu bekliyoruz. Türk sineması ve dizilerine dünyanın her yerinden gösterilen ilgi bizi de çok mutlu ediyor. İzmir’e yakışan, İzmir gibi bir festival hedefi ile çıktığımız bu yolda güçlü ve emin adımlarla geldiğimiz noktadan tüm ekip arkadaşlarımla birlikte gurur duyuyoruz.