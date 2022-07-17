Türklerin bana Rusya'nın Ajda Pekkan'ı demesi hoşuma gidiyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini biraz olsun azaltıp kara bulutları dağıtmak için Belarus'ta yavaş yavaş farklı etkinlikler düzenlenmeye başladı. Bunlardan biri de Lyubov Uspenskaya konseri oldu.

Türkiye'yi ve Türkler'i çok sevdiğini söyleyen Uspenskaya, Süperstar Ajda Pekkan ve Tarkan'ı da çok sevdiğini anlattı. 68 yaşındaki sanatçı, Türkler'in kendisine Ruslar'ın Ajda Pekkan'ı denmesinden son derece keyif aldığını belirtti. Lyubov Uspenskaya "Türkleri çok seviyorum. Kafamda çok yakında İstanbul'a yerleşmek var. Bakırköy'de bir evim var orada kalacağım ve ilk işim de Ajda Pekkan konserine gitmek olacak. Tam 43 yıldır sahnelerdeyim, Ajda Hanım'ın da örnek aldığım pek çok yönleri var" dedi.

