Türkiye'nin İlk Film Ödüllü Mekanı

Eğlencesi, birbirinden renkli etkinlikleri, konuklarını tarih yolculuğunda hissettiren otantik atmosferi ile geçtiğimiz yaza damga vuran Ruins Bodrum, son olarak hayata geçirdiği "RUINS" sanat filmi ile adından söz ettiriyor. Emir Mavitan ve Nurçe Erben prodüktörlüğünde hazırlanan ve başrollerini Birand Tunca ve Gülcan Arslan'ın yer aldığı "Ruins" filmi, Amerika'da düzenlenen Seattle Fashion Film Festivali'nde Best Picture, Best Actor ve Best Hair & Makeup olmak üzere üç ayrı dalda ödül aldı. Ayrıca "Ruins" filmine Seattle, Los Angeles, Croatia, Bucharest ve İstanbul festivallerinden bir sürü ödül ve adaylık geldi.

'Gerçek hazine mücevher değil kadının ölümsüzlüğü

Filmin dikkat çeken noktası ise kadının ölümsüzlüğüne vurgu yapılması. Özellikle Ruins'in sahibi ve yöneticilerin kadın olması filmde vurgulandı. Film, İki hırsızın Mari adındaki kadının hazinesini çalmak için Ruins malikanesine girmesini ve hırsızların hazineyi bulunca aslında hazinenin mücevher değil kadının ölümsüzlüğü olduğu anlatıyor.