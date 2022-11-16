Türk Tutkusu'nun Çekimleri Başladı

İspanyol Tv kanalı Antena 3 için çekilen Türk Tutkusu (La Passion Turca) dizisinin İspanyol ekibi set hazırlıklarını tamamlayıp start verdi. İstanbul’da çekim yeri olarak Kilyos ve Balat bölgesini tercih eden İspanyollar dizinin Türkiye’deki bazı sahnelerini de Bursa da tamamlayacaklar.

TÜRKİYE'DE ÇEKİLİYOR

İlker Kaleli’nin eylül ayında gittiği Madrid’de beş haftalık İspanyolca kampında hazırlandığı dizinin oyuncu kadrosuna Burak Hakkı ve Mariano Teres de katıldı. Aralık ortasına kadar Türkiye’de çekilecek dizinin tüm ekibi daha sonra üç hafta Madrid’de çalışarak altı bölümlük diziyi tamamlayacaklar.

İlker Kaleli’nin Yaman adlı antikacıyı, Maggie Civantos’un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia’yı oynadığı dizi Türkiye-İspanya hattında macera, aksiyon ve tutkulu aşk konusunu işliyor. İlk etapta Avrupa ve Güney Amerika’da yayınlanacak dizinin dijital platformlar ile diğer ülkelere ulaşması planlanıyor.

Ünlü yazar Antonio Gala’nın 1993 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Türk Tutkusu’nun yönetmenliğini Inaki Penafiel, yapımcılığını Montse Garcia, Sonia Martinez ve Ampora Miralles üstleniyor.

İLK FOTOĞRAF

Çekimlerin Türkiye’de başladığını duyuran İspanyol Antena 3 televizyonu İlker Kaleli ve Maggie Civantos’un setten ilk fotoğrafını resmi twitter hesabından ‘İstanbul’da başlayan çekimler Madrid’de tamamlanacak.’ diyerek paylaştı.