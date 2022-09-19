Türk müziğinin usta isimlerini buluşturan proje

‘Şarkılar bizi söyler biz de şarkı söyleriz’ projesiyle Türk Müziğini Türkiye'nin her köşesinde yaşatmak ve sevdirmek için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Müziği konservatuarı mezunu usta öğreticiler yönetiminde 81 il 999 Halk Eğitim Merkezinde amatör korolar kuruyor. Türk Müziği'nin usta isimleri Esra İçöz, Elif Güreşçi, Melihat Gülses, Umut Akyürek, Aylin Şengün Taşçı ve Nazire Savran, geçtiğimiz gün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde bir araya gelerek projenin tanıtım videosunu çekti. Türk müziğinin başarılı solistleri tanıtım videosunda Nazende ve Muhabbet Bağı eserlerini seslendirerek dinleyenleri adeta mest etti.

GUINNESS REKORU İÇİN SESLENDİRECEKLER

15 yaş üstü dileyen herkesin hiçbir ücret ödemeden katılabileceği korolarda Türk Müziğinin seçkin örneklerinden oluşan eserler öğretilecek ve icra edilecek. Amatör koristler Ocak 2023'te kendi ilinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle konser verecek. En başarılı seçilen korolar Nisan ayının son haftasında Ankara ya da İstanbul'da bir stadyumda bir araya getirilerek hedeflenen 15 bin kişinin katılımıyla ‘Dünyanın En Büyük Korosu ‘ olarak konser verecek. Guinness temsilcileri rekorun tescillenmesi için konsere davet edilecek.



