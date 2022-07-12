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Teşkilat Hayranlarına Kötü Haber

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...

Kültür - Sanat 12.07.2022, 10:09 13.07.2022, 12:46 arif hür
Teşkilat Hayranlarına Kötü Haber

Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz ay sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye Çağlar Ertuğrul'un da veda ettiği ortaya çıktı.

"SERDAR'IN HİKAYESİ SONA ERDİ"

Oyuncunun vedasının ardından Twitter'da açıklama yapan Tims&B Prodüksiyon, "Teşkilat' dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir.

İki sezon boyunca ' Teşkilat'ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşkilat'ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. 

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ÇAĞLAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ayrılık haberinin gündem olmasının ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Çağlar Ertuğrul ise bu haberi bir YouTube videosu çekerek vermek istediğini ama haberin bundan önce yayıldığını söyleyerek "Veda mesajlarımızın zamanlaması kaydı" dedi.

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ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?
Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987'de İzmir’de doğdu. Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu.2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

Çağlar Ertuğrul, Dağ, Ailecek Şaşkınız, Medcezir, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Benim İçin Üzülme gibi sevilen projelerde rol aldı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat isimli aksiyon dizisinin başrolünde yer almaktadır. Dizi yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Bu dizideki çalışmasıyla 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorilerisinde ödül aldı.

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