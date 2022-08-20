Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
Son Dakika
Teoman'dan 'Rock and Roll' Sürprizi
Teoman’ın yeni single’ı “Bir Kış Sabahı”nın da yer aldığı, “Rock and Roll” adlı toplama albümü 19 Ağustos’ta müzikseverlerle buluştu. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 20.08.2022, 11:57 20.08.2022, 13:05 arif hür
Teoman'ın, ”Bir Kış Sabahı”, “Kalbin Yok Mu?”, “Ruhun Sarışın”, “Rüzgar Gülü 2019”, “Serseri”, “Paramparça 2017”, “Duş”, “Güzel Bir Gün”, “Tek Başına Dans”, “Bak Hayatına”, “Sevişirdik Bazen”, “Romantik”, “Efendi Ve Kölesi”, “Motosikletli Kız”, “İstanbul’da”, “Sardunyalar Arasında” ve “Gökdelenler” isimli şarkılarının yer aldığı “Rock and Roll” isimli albümü tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.
28
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|3
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|4
|5. Başakşehir
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|2
|4
|8. Gaziantep FK
|2
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Antalyaspor
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Gençlerbirliği
|2
|4
|2. Bodrumspor
|1
|3
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Boluspor
|2
|3
|7. Altınordu
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|2
|4
|2. Atletico Madrid
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Villarreal
|1
|3
|5. Osasuna
|1
|3
|6. Real Madrid
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Celta Vigo
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Espanyol
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Cadiz
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0