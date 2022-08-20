Teoman'dan 'Rock and Roll' Sürprizi

Teoman'ın, ”Bir Kış Sabahı”, “Kalbin Yok Mu?”, “Ruhun Sarışın”, “Rüzgar Gülü 2019”, “Serseri”, “Paramparça 2017”, “Duş”, “Güzel Bir Gün”, “Tek Başına Dans”, “Bak Hayatına”, “Sevişirdik Bazen”, “Romantik”, “Efendi Ve Kölesi”, “Motosikletli Kız”, “İstanbul’da”, “Sardunyalar Arasında” ve “Gökdelenler” isimli şarkılarının yer aldığı “Rock and Roll” isimli albümü tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.