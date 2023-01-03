Televizyonun Ünlü Çocuk Oyuncuları Bu Kez Tiyatro Sahnesinde

Birçok dizide başarıyla oynayan televizyonun ünlü çocuk yıldızları bu kez tiyatro sahnesinde bir müzikalde boy gösteriyor.

Gerçek Sanat Atölyesi’nin yapımcılığında provalarına başlanan oyunda, Lavinya Ünlüer, Esat Polat Güler, Alihan Türkdemir, Taha Sönmezışık ve gazeteci Mukaddes Kaya rol alıyor.

“Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri”, oyunu Mila’nın hayal dünyasının derinliklerine doğru yol aldığımız, sanatın mutlu eden yönünün çocukların dünyasında nasıl bir sihir olduğunu, gerçek sihrin sevgi dolu bir kalpten geçtiğini ve öğrenmenin çocukları ne denli mutlu ettiğini anlatıyor.

Dünyaca ünlü Klasik müzik bestecileri Mozart, Bach ve Beethoven’ın anlatıldığı bu oyunda müziği çok seven Mila, bu ünlü bestecilerle rüyasında buluşuyor.

Çocukların öğrenerek ruhlarını beslediklerini, sevgiyle güvende olma hissini ve sanatla kültürünü arttırmanın önemini anlatan oyun, hayal edebilme gücünü, kaybetmeyen, eğitimli, kültürlü ve mutlu çocuklarımızın geleceğin umut ışıklarını yakmaları için perdesini müzikal bir anlatımla açıyor.

Müzik, dans ve eşsiz ışık tasarımıyla birleşen bu güzel oyunumuza tüm çocuklarımızı ve büyüklerimizi bekliyoruz.

Gösterim tarihleri:

21 Ocak 2023 Saat 13.00 / 15.00 Trump Towers-Mecidiyeköy

22 Ocak 2023 Saat : 13.00 Beylikdüzü AKM Salonu

11 Şubat 2023 Saat 13.00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi



